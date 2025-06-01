В Запорожской области прогремели взрывы, перед этим сообщалось об угрозе БПЛА, - ОВА

В ночь на 1 июня в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - призвал он.

Перед тем Федоров писал о работе ПВО и угрозе ударных БпЛА для области.

Напомним вечером 31 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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