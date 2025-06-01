РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9847 посетителей онлайн
Новости Атаки беспилотников на Запорожскую область
770 2

В Запорожской области прогремели взрывы, перед этим сообщалось об угрозе БПЛА, - ОВА

Взрывы в Запорожской области в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня в Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - призвал он.

Перед тем Федоров писал о работе ПВО и угрозе ударных БпЛА для области.

Напомним вечером 31 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: Войска РФ атаковали Украину пятью ракетами и 109 дронами. Обезврежено 69 БпЛА, - Воздушные силы

Автор: 

беспилотник (3738) Запорожская область (3186) Шахед (1141) война в Украине (4582)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будьте ви прокляті , кляті москалі , на віки вічні !!
показать весь комментарий
01.06.2025 00:52 Ответить
По Київу теж ракети летять. Може вже пора Тампона послати найух з його переговорами які постійно супровожуються масованими ракетними обстрілами по цивільних містах для залякування.
показать весь комментарий
01.06.2025 01:53 Ответить
 
 