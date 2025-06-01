В Запорожской области прогремели взрывы, перед этим сообщалось об угрозе БПЛА, - ОВА
В ночь на 1 июня в Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - призвал он.
Перед тем Федоров писал о работе ПВО и угрозе ударных БпЛА для области.
Напомним вечером 31 мая российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий01.06.2025 00:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий01.06.2025 01:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль