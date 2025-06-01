В Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА, - ОВА
В ніч на 1 червня в Запорізькій області пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - закликав він.
Перед тим Федоров писав про роботу ППО та загрозу ударних БпЛА для області.
Нагадаємо ввечері 31 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
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Amber
показати весь коментар01.06.2025 00:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар01.06.2025 01:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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