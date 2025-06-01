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Новини Атаки безпілотників на Запорізьку область
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В Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА, - ОВА

Вибухи в Запорізькій області в ніч на 1 червня

В ніч на 1 червня в Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - закликав він.

Перед тим Федоров писав про роботу ППО та загрозу ударних БпЛА для області.

Нагадаємо ввечері 31 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Читайте: Війська РФ атакували Україну п’ятьма ракетами та 109 дронами. Знешкоджено 69 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4304) Запорізька область (3710) Шахед (1138) війна в Україні (4620)


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Будьте ви прокляті , кляті москалі , на віки вічні !!
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01.06.2025 00:52 Відповісти
По Київу теж ракети летять. Може вже пора Тампона послати найух з його переговорами які постійно супровожуються масованими ракетними обстрілами по цивільних містах для залякування.
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01.06.2025 01:53 Відповісти
 
 