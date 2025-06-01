В Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА, - ОВА

В ніч на 1 червня в Запорізькій області пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - закликав він.

Перед тим Федоров писав про роботу ППО та загрозу ударних БпЛА для області.

Нагадаємо ввечері 31 травня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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