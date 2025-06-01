Киев под атакой российской баллистики и дронов, - ОВА

В ночь на 1 июня Киев атакуют российские дроны и ракеты.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

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