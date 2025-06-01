Киев под атакой российской баллистики и дронов, - ОВА
В ночь на 1 июня Киев атакуют российские дроны и ракеты.
Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.
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- Родина слишит Родина знаєте,
Что єйо син по відосіку скажете
Aster 15 та Aster 30 - це франко-італійські зенітні ракети. Aster 30 Block 1 та Block 1 NT також призначені для протидії балістичним ракетам.
Україна отримала першу батарею SAMP/T у 2023 році спільно від Франції та Італії. Друга, виключно італійська система, була передана в травні 2024 року та доставлена в Україну у вересні 2024 року.
Hадходження третьої системи очікується в травні 2025 року.
В березні 2025 року, за інформацією Corriere della Sera, Україна практично вичерпала запаси ракет Aster і просила Італію та Францію про поповнення.