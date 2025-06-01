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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Киев под атакой российской баллистики и дронов, - ОВА

Воздушная атака на Киев в ночь на 1 июня

В ночь на 1 июня Киев атакуют российские дроны и ракеты.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - написал он.

Читайте: 21-летнего киевлянина, который корректировал удары РФ по столице, приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Автор: 

Киев (25665) Воздушные атаки на Киев (748) баллистические ракеты (411)


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Топ комментарии
+13
російські ****іни. та коли ж ви грьобані терористи здохните
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01.06.2025 01:59
+13
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01.06.2025 06:18
+12
Синку! Я в ЗСУ прослужив більше, ніж ти в школі вчився... І перед тим, ніж давать мені "поради" - приїдь в Україну, з "Канади", і покажи, як це робиться... Бо мені протезована нога заважає... Як там у вас, у Долгопрудненському районі "Квебеку", картоплю вже посадили?
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01.06.2025 04:53
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російські ****іни. та коли ж ви грьобані терористи здохните
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01.06.2025 01:59 Ответить
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01.06.2025 06:18 Ответить
Меланома на тілі цивілізації.
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01.06.2025 08:23 Ответить
Залишатися в тих безпечних місцях, які навіть не починали будувати чи облаштовувати за більш ніж 3 роки повномасштабки? Дуже дякую, гарна порада.
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01.06.2025 02:40 Ответить
За вікном світає. Небо майже чисте. Безвітря. І здалеку, зрідка, доносяться короткі кулеметні черги - "летючі розрахунки" перестрічають "шахеди", які рвуться на Київ... Здалося - наче й "гупнуло" вдалині...
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01.06.2025 04:13 Ответить
шановний, у вас такий шанс, доеднатися до ЗСУ, до ТРО стріляти з дшк по кацапам, шо ви бідкаетеся?
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01.06.2025 04:42 Ответить
Синку! Я в ЗСУ прослужив більше, ніж ти в школі вчився... І перед тим, ніж давать мені "поради" - приїдь в Україну, з "Канади", і покажи, як це робиться... Бо мені протезована нога заважає... Як там у вас, у Долгопрудненському районі "Квебеку", картоплю вже посадили?
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01.06.2025 04:53 Ответить
Кацапе! Це не твоя справа... Головне - що дехто з твоїх одноплемінників, про це вже розказать нічого не зможе... Нажерлися свинцю, і затихли, в полях, навіки...
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01.06.2025 07:50 Ответить
Це кацапура , бо у них до старших людей ніякої поваги не культувують, тільки "чінопочітаніє".
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01.06.2025 07:56 Ответить
Я знаю... Колись один киянин, під час захисту Києва, сказав: "Наше щастя - що ми воюємо з ДЛБЙБМи... Їх, просто, дуже багато...". Вони ж про рівень інтелекту українців судять по собі, з анекдотів про "тупых хахлоф"... Он, подивися на "нік" того "хахлоязычнава канадца", Vladyslav Topol, з якого і почався "срач". Українською мовою правильно пишеться "Володислав" ("Володіючий світом"). А у нього "Владислав" ("Владеющий светом"). Потім, слово "тополя", в українській мові - ЖІНОЧОГО роду. Значить, українською нік його повинен звучать, як "Володислав Тополя". Але ж кацапня, в таких тонкощах, "не шарит"... От і "паляться"... І ніякий Гугл-перекладач, їм не допомагає... Про "Смірноффа" і мову вже не веду...
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01.06.2025 08:08 Ответить
Нарахував 5 орфографічних помилок у того канадця, але їх може бути більше. Збився з рахунку.
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01.06.2025 08:31 Ответить
Та у нього в першу чергу в макітрі помилки.
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01.06.2025 09:24 Ответить
ну а ****** мАсквА-квА шо? спить мирно? спить спокійно?
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01.06.2025 04:45 Ответить
Це запитання адресуйте- зеленому маланцю .
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01.06.2025 05:05 Ответить
У нього з ними ментальний зв'язок:
- Родина слишит Родина знаєте,
 Что єйо син по відосіку скажете
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01.06.2025 07:59 Ответить
Україні потрібні зенітні ракети, і не лише Патріоти.

Aster 15 та Aster 30 - це франко-італійські зенітні ракети. Aster 30 Block 1 та Block 1 NT також призначені для протидії балістичним ракетам.

Україна отримала першу батарею SAMP/T у 2023 році спільно від Франції та Італії. Друга, виключно італійська система, була передана в травні 2024 року та доставлена в Україну у вересні 2024 року.

Hадходження третьої системи очікується в травні 2025 року.

В березні 2025 року, за інформацією Corriere della Sera, Україна практично вичерпала запаси ракет Aster і просила Італію та Францію про поповнення.

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01.06.2025 06:15 Ответить
Кацапня привітала українських дітей з днем захисту..
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01.06.2025 07:40 Ответить
Майте надію на хлопців з ППО і донатьте на ЗСУ!
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01.06.2025 08:09 Ответить
Прінуждєніє к міру перед "перемовинами" наступного тижня - як несподівано?
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01.06.2025 08:46 Ответить
Та щоб у того прінуждальщіка від пєрєнапряжєнія туалєтна валіза ще не луснула від пєрєполнєнія.
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01.06.2025 09:30 Ответить
А рашка тим часом спокійно спить! Більше ТРЬОХ років війни пройшло, а Україна ВСЕ ЩЕ не б'є по кацапах, навіть свого шахеда не зробили!!!
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01.06.2025 12:04 Ответить
 
 