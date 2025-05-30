21-летний киевлянин, который корректировал удары РФ по столице, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Участника агентурной сети ФСБ, который корректировал удары РФ по Киеву, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Осенью 2024 года спецслужбы задержали трех российских агентов, которые корректировали ракетно-пушечные атаки рф по Киеву, Харькову и Чернигову.

Основными задачами агентов была передача координат штабов, логистических центров и запасных командных пунктов Сил обороны.

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"Сейчас реальный приговор суда получил 21-летний киевлянин, который по заказу рф готовил огневое поражение объектов в столице. По материалам дела, подрывную деятельность агента дистанционно координировал сотрудник военной контрразведки ФСБ, который был куратором всей вражеской ячейки.

По поручению российского спецслужбиста предатель обходил город и его окрестности, где скрыто фотографировал локации украинских войск. Далее агент мессенджером передавал собранные сведения в фсб для подготовки новых воздушных ударов по Киеву", - говорится в сообщении.

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Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот шпионил вблизи военного объекта.

На месте происшествия у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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