21-летний киевлянин, который корректировал удары РФ по столице, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ
Участника агентурной сети ФСБ, который корректировал удары РФ по Киеву, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Осенью 2024 года спецслужбы задержали трех российских агентов, которые корректировали ракетно-пушечные атаки рф по Киеву, Харькову и Чернигову.
Основными задачами агентов была передача координат штабов, логистических центров и запасных командных пунктов Сил обороны.
"Сейчас реальный приговор суда получил 21-летний киевлянин, который по заказу рф готовил огневое поражение объектов в столице. По материалам дела, подрывную деятельность агента дистанционно координировал сотрудник военной контрразведки ФСБ, который был куратором всей вражеской ячейки.
По поручению российского спецслужбиста предатель обходил город и его окрестности, где скрыто фотографировал локации украинских войск. Далее агент мессенджером передавал собранные сведения в фсб для подготовки новых воздушных ударов по Киеву", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот шпионил вблизи военного объекта.
На месте происшествия у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага.
Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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Одни жизни отдают .
За Украину....
Свои !!! Жизни чтоб другие могли жить !!!
А это 15 лет... почему не пожизненно
Или расстрел ...война все-же.
Кто его знает ....
Как оно обернётся ... кого мудрый народ ...опять хоть паржем ...
Портновські особи, з мантіями суддівськими, щось там намусолили, як і беркутні та ригоАНАЛАМ!?!? Єфремов з татаровим, можуть на пальцях це пояснити….