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Новости Осуждение корректировщика
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21-летний киевлянин, который корректировал удары РФ по столице, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Киевлянин, который корректировал обстрелы РФ, получил приговор

Участника агентурной сети ФСБ, который корректировал удары РФ по Киеву, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Осенью 2024 года спецслужбы задержали трех российских агентов, которые корректировали ракетно-пушечные атаки рф по Киеву, Харькову и Чернигову.

Основными задачами агентов была передача координат штабов, логистических центров и запасных командных пунктов Сил обороны.

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"Сейчас реальный приговор суда получил 21-летний киевлянин, который по заказу рф готовил огневое поражение объектов в столице. По материалам дела, подрывную деятельность агента дистанционно координировал сотрудник военной контрразведки ФСБ, который был куратором всей вражеской ячейки.

По поручению российского спецслужбиста предатель обходил город и его окрестности, где скрыто фотографировал локации украинских войск. Далее агент мессенджером передавал собранные сведения в фсб для подготовки новых воздушных ударов по Киеву", - говорится в сообщении.

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Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот шпионил вблизи военного объекта.

На месте происшествия у задержанного изъяли телефон с доказательствами работы на врага.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Автор: 

Киев (25663) приговор (1234) СБУ (19990) корректировщик (64)


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Топ комментарии
+5
Как гуманно ....
Одни жизни отдают .
За Украину....
Свои !!! Жизни чтоб другие могли жить !!!
А это 15 лет... почему не пожизненно
Или расстрел ...война все-же.
Кто его знает ....
Как оно обернётся ... кого мудрый народ ...опять хоть паржем ...
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30.05.2025 16:22
+3
На зоні в петушиний угол на 15 років...
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30.05.2025 16:26
+2
Краще-було на 10 років в батальйон "алькатранс"
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30.05.2025 16:19
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Краще-було на 10 років в батальйон "алькатранс"
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30.05.2025 16:19 Ответить
Как гуманно ....
Одни жизни отдают .
За Украину....
Свои !!! Жизни чтоб другие могли жить !!!
А это 15 лет... почему не пожизненно
Или расстрел ...война все-же.
Кто его знает ....
Как оно обернётся ... кого мудрый народ ...опять хоть паржем ...
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30.05.2025 16:22 Ответить
Не переживай - ему на зоне доходчиво объяснят почём рубероид в Житомире.
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30.05.2025 16:24 Ответить
Такі уроди сидять на окремій зоні як на курорті.
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30.05.2025 17:10 Ответить
На зоні в петушиний угол на 15 років...
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30.05.2025 16:26 Ответить
Це те, що йому справді потрібно. У прямій кишці.

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30.05.2025 16:27 Ответить
Їх чекає «важка доля» зрадників з Секретаріату КМУ, - Бая і Мехеди??
Портновські особи, з мантіями суддівськими, щось там намусолили, як і беркутні та ригоАНАЛАМ!?!? Єфремов з татаровим, можуть на пальцях це пояснити….
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30.05.2025 16:37 Ответить
А Сирійці, таке лайно, не залишають животіти за їх рахунок!
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30.05.2025 16:38 Ответить
Довічне треба.
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30.05.2025 16:49 Ответить
ще один прихильник Зе
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30.05.2025 16:55 Ответить
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30.05.2025 17:07 Ответить
 
 