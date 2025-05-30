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Новини Засудження коригувальників
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21-річного киянина, який коригував удари РФ по столиці, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Киянин, який коригував обстріли РФ, отримав вирок

Учасника агентурної мережі ФСБ, який коригував удари РФ по Києву, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Восени 2024 року спецслужби затримали трьох російських агентів, які коригували ракетно-дронові атаки рф по Києву, Харкову та Чернігову.

Основними завданнями агентів була передача координат штабів, логістичних центрів та запасних командних пунктів Сил оборони.

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"Наразі реальний вирок суду отримав 21-річний киянин, який на замовлення рф готував вогневе ураження об’єктів у столиці. За матеріалами справи, підривну діяльність агента дистанційно координував співробітник військової контррозвідки фсб, який був куратором усього ворожого осередку.

За дорученням російського спецслужбіста зрадник обходив місто та його околиці, де приховано фотографував локації українських військ. Далі агент месенджером передавав зібрані відомості до фсб для підготовки нових повітряних ударів по Києву", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли той шпигував поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте: Співпрацювали з окупантами: у Херсоні затримано чотирьох колаборантів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19636) вирок (1090) СБУ (12921) коригування (66)


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Топ коментарі
+8
Как гуманно ....
Одни жизни отдают .
За Украину....
Свои !!! Жизни чтоб другие могли жить !!!
А это 15 лет... почему не пожизненно
Или расстрел ...война все-же.
Кто его знает ....
Как оно обернётся ... кого мудрый народ ...опять хоть паржем ...
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30.05.2025 16:22
+3
Не переживай - ему на зоне доходчиво объяснят почём рубероид в Житомире.
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30.05.2025 16:24
+3
На зоні в петушиний угол на 15 років...
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30.05.2025 16:26
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Краще-було на 10 років в батальйон "алькатранс"
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30.05.2025 16:19 Відповісти
Как гуманно ....
Одни жизни отдают .
За Украину....
Свои !!! Жизни чтоб другие могли жить !!!
А это 15 лет... почему не пожизненно
Или расстрел ...война все-же.
Кто его знает ....
Как оно обернётся ... кого мудрый народ ...опять хоть паржем ...
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30.05.2025 16:22 Відповісти
Не переживай - ему на зоне доходчиво объяснят почём рубероид в Житомире.
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30.05.2025 16:24 Відповісти
Такі уроди сидять на окремій зоні як на курорті.
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30.05.2025 17:10 Відповісти
ой ли. отельную зону построили???
не верю (с)
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30.05.2025 17:55 Відповісти
На зоні в петушиний угол на 15 років...
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30.05.2025 16:26 Відповісти
Це те, що йому справді потрібно. У прямій кишці.

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30.05.2025 16:27 Відповісти
Їх чекає «важка доля» зрадників з Секретаріату КМУ, - Бая і Мехеди??
Портновські особи, з мантіями суддівськими, щось там намусолили, як і беркутні та ригоАНАЛАМ!?!? Єфремов з татаровим, можуть на пальцях це пояснити….
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30.05.2025 16:37 Відповісти
А Сирійці, таке лайно, не залишають животіти за їх рахунок!
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30.05.2025 16:38 Відповісти
Довічне треба.
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30.05.2025 16:49 Відповісти
ще один прихильник Зе
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30.05.2025 16:55 Відповісти
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30.05.2025 17:07 Відповісти
 
 