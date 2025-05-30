21-річного киянина, який коригував удари РФ по столиці, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Учасника агентурної мережі ФСБ, який коригував удари РФ по Києву, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Восени 2024 року спецслужби затримали трьох російських агентів, які коригували ракетно-дронові атаки рф по Києву, Харкову та Чернігову.

Основними завданнями агентів була передача координат штабів, логістичних центрів та запасних командних пунктів Сил оборони.

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"Наразі реальний вирок суду отримав 21-річний киянин, який на замовлення рф готував вогневе ураження об’єктів у столиці. За матеріалами справи, підривну діяльність агента дистанційно координував співробітник військової контррозвідки фсб, який був куратором усього ворожого осередку.

За дорученням російського спецслужбіста зрадник обходив місто та його околиці, де приховано фотографував локації українських військ. Далі агент месенджером передавав зібрані відомості до фсб для підготовки нових повітряних ударів по Києву", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисника затримали "на гарячому", коли той шпигував поблизу військового об’єкта.

На місці події у затриманого вилучили телефон із доказами роботи на ворога.

Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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