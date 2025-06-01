Київ під атакою російської балістики та дронів, - ОВА

В ніч на 1 червня Київ атакують російські дрони та ракети.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

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