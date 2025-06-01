Київ під атакою російської балістики та дронів, - ОВА
В ніч на 1 червня Київ атакують російські дрони та ракети.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.
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показати весь коментар01.06.2025 01:59 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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