УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6605 відвідувачів онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
619 1

Київ під атакою російської балістики та дронів, - ОВА

Повітряна атака на Київ у ніч на 1 червня

В ніч на 1 червня Київ атакують російські дрони та ракети.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав він.

Читайте: 21-річного киянина, який коригував удари РФ по столиці, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

Київ (19638) Повітряні атаки на Київ (805) балістичні ракети (442)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
російські ****іни. та коли ж ви грьобані терористи здохните
показати весь коментар
01.06.2025 01:59 Відповісти
 
 