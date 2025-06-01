Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами: повреждены дома в Белоцерковском районе. ФОТОрепортаж

Ночью 1 июня 2025 года враг совершил массированную атаку на Киевщину, комбинируя БпЛА, крылатые и баллистические ракеты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Мы также не стоим на месте, развиваемся. Так, сегодня ночью нашим защитникам из "Чистое небо" - Силы беспилотных систем удалось перехватить 15 вражеских дронов, их охота еще продолжается. Спасибо ребятам за удачную работу", - говорится в сообщении.

По данным ОГА, пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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Последствия вражеской атаки

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены должности и повреждены кровли. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах пока опасность не минует", - отмечает глава Киевской ОГА Николай Калашник.







