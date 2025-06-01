Ворог атакував Київщину ракетами та дронами: пошкоджено будинки в Білоцерківському районі. ФОТОрепортаж

Уночі 1 червня 2025 року ворог здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Ми також не стоїмо на місці, розвиваємося. Так, сьогодні вночі нашим захисникам з "Чисте небо" - Сили безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів, їх полювання ще триває. Дякую хлопцям за вдалу роботу", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві вночі лунали вибухи. У КМВА говорять про комбіновану атаку на столицю

Наслідки ворожої атаки

На жаль, унаслідок ворожої атаки в Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків. В них вибиті вікна, посічені посади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надана необхідна допомога.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися у безпечних місцях поки небезпека не мине", - наголошує очільник Київської ОВА Микола Калашник.







