У Києві вночі лунали вибухи. У КМВА говорять про комбіновану атаку на столицю
У ніч на неділю, а також зранку 1 червня 2025 року у Києві періодично лунали вибухи. Ворог намагався вдарити по столиці, працювали сили ППО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.
"Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - інформував голова КМВА Тимур Ткаченко.
Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Київ вночі перебував під атакою російської балістики та дронів.
Топ коментарі
+5 Яр Холодний
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+3 Victor Litarchuk
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+3 Яр Холодний
показати весь коментар01.06.2025 07:55 Посилання
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- У вас в автороте, такой-то есть?
Перевірили. Є...
- А что случилось?
- Да с минного поля орёт... Кричит, что на мине подорвался...
- Так давай сапёров!
- Капитан! Я ночью своих пацанов на поле не пошлю... Дождёмся, когда рассветёт...
На ранок пішли сапери. Принесли тіло, з відірваними ступнями. Стік кров"ю. І притягли... акумулятор... Поряд лежав... Тамбовський кацап у свого товариша, з автомобіля, зняв акумулятор, і поніс у кишлак, духанщику, мінять на "кишмишовку". (Духанщики там швидко навчилися з винограду чачу гнать, і з нашими торгувать...).
Саме смішне - його відправили додому, "з почестями" - написали в документах, що "пагиб ва время минамётнава абстрела"... Бо за правду у командирів були-б проблеми... А потім, "через десяті руки", до нас дійшла чутка, що його іменем школу в селі, де він учився, назвали...
Вичислили тільки через рік. Мати його працювала в Моршанську, на спиртзаводі. І двічі в місяць присилала сину посилки. А там - "грілки" зі спиртом. Посилки отримував місцевий житель, і передавав цьому "чудіку". Той розплачувався "махоркою" з посилок, і приносив, тихцем, в автопарк. Там ховав під листом фанери, в туалеті. Хотілося випить - приходив, розбавляв спирт у кухлі, з водою, і спринцівкою закачував собі в задницю...
Але найстрашніше було в тому, що через півроку після "дємбєля" його мамашка написала скаргу у політвідділ! Нібито, ми її сина зробили в армії, алкоголіком! Виявляється, він мамаші "па ушам ездил", що спирт потрібен, щоб підпоювать командирів - щоб йому легше служилося... Ротного потягли на парткомісію... Врятувало тільки те, що у мене збереглися матеріали розслідування. Він поклав на стіл матеріали, і все "обійшлося"...
І тираж був би, чималенький! Те затягуйте час, творіть і пробуйте!
З Богом!
То було не вам.
А може - просто "цілі-обманки" ... Для перевантаження нашої системи ППО... Вони просто летять, поки пальне є. А потім падають на землю...