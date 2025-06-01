У Києві вночі лунали вибухи. У КМВА говорять про комбіновану атаку на столицю

У ніч на неділю, а також зранку 1 червня 2025 року у Києві періодично лунали вибухи. Ворог намагався вдарити по столиці, працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - інформував голова КМВА Тимур Ткаченко.

Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Київ вночі перебував під атакою російської балістики та дронів.