УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10076 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Київ
3 724 16

У Києві вночі лунали вибухи. У КМВА говорять про комбіновану атаку на столицю

уламки шахеда впали в Києві

У ніч на неділю, а також зранку 1 червня 2025 року у Києві періодично лунали вибухи. Ворог намагався вдарити по столиці, працювали сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМВА.

"Ворог застосовує балістичні ракети та ударні дрони, залишайтесь в безпечних місцях до відбою тривоги", - інформував голова КМВА Тимур Ткаченко.

Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає.

Також читайте: В Запорізькій області пролунали вибухи, перед тим повідомлялось про загрозу БпЛА, - ОВА

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Київ вночі перебував під атакою російської балістики та дронів.

Автор: 

Київ (19639) ракети (4058) Повітряні атаки на Київ (805) Шахед (1141)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Ну - деякі дрони до Києва не долетіли... Лягли в полях Чернігівщини...
показати весь коментар
01.06.2025 07:25
+3
Так то якийсь Абрамович трошки позливав з дронів бензин для своїх жигулів.
показати весь коментар
01.06.2025 07:30
+3
Все було простіше... Наші хлопці не спали... Я вдосвіта прокинувся - так чув за вікном, вдалині, короткі кулеметні черги...
показати весь коментар
01.06.2025 07:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну - деякі дрони до Києва не долетіли... Лягли в полях Чернігівщини...
показати весь коментар
01.06.2025 07:25 Відповісти
Так то якийсь Абрамович трошки позливав з дронів бензин для своїх жигулів.
показати весь коментар
01.06.2025 07:30 Відповісти
Все було простіше... Наші хлопці не спали... Я вдосвіта прокинувся - так чув за вікном, вдалині, короткі кулеметні черги...
показати весь коментар
01.06.2025 07:55 Відповісти
Я просто згадав, як російський мільярдер Абрамович, на срочній в СА зливав паливо з техніки і продавав німцям (ГДР).
показати весь коментар
01.06.2025 08:03 Відповісти
Що значить: «локацйно втрачені»:

https://www.instagram.com/reel/DKVIk2ftKkF/
показати весь коментар
01.06.2025 08:19 Відповісти
Не знаю... Я не бачив... Знаю інші випадки. До товариша, в Афгані, вночі прйшов офіцер піхотний. Той був черговим. Питає:
- У вас в автороте, такой-то есть?
Перевірили. Є...
- А что случилось?
- Да с минного поля орёт... Кричит, что на мине подорвался...
- Так давай сапёров!
- Капитан! Я ночью своих пацанов на поле не пошлю... Дождёмся, когда рассветёт...
На ранок пішли сапери. Принесли тіло, з відірваними ступнями. Стік кров"ю. І притягли... акумулятор... Поряд лежав... Тамбовський кацап у свого товариша, з автомобіля, зняв акумулятор, і поніс у кишлак, духанщику, мінять на "кишмишовку". (Духанщики там швидко навчилися з винограду чачу гнать, і з нашими торгувать...).
Саме смішне - його відправили додому, "з почестями" - написали в документах, що "пагиб ва время минамётнава абстрела"... Бо за правду у командирів були-б проблеми... А потім, "через десяті руки", до нас дійшла чутка, що його іменем школу в селі, де він учився, назвали...
показати весь коментар
01.06.2025 08:35 Відповісти
Я коли в СА на срочній служив, то з мого призиву на "дембель", в нульовій партії (першим) відправили рядового Алюніна. Він і до армії добряче випивав, а у нас від спирту з МІГ-25 спився. Послали його з здоровим сержантом, щоб під росписку здав його в місцевий військомат.
показати весь коментар
01.06.2025 08:48 Відповісти
У мене, особисто, було ще гірше... Служив один "чудік", з Моршанська. Півроку прослужив, і стали помічать, що він, десь після 11-тої, по автопарку п"яний ходить... Зранку тверезий, а як тільки в автопарк потрапляє - десь напивається... Автоопарк - посеред голого сткпу. З трьох боків - солончакове болото...
Вичислили тільки через рік. Мати його працювала в Моршанську, на спиртзаводі. І двічі в місяць присилала сину посилки. А там - "грілки" зі спиртом. Посилки отримував місцевий житель, і передавав цьому "чудіку". Той розплачувався "махоркою" з посилок, і приносив, тихцем, в автопарк. Там ховав під листом фанери, в туалеті. Хотілося випить - приходив, розбавляв спирт у кухлі, з водою, і спринцівкою закачував собі в задницю...
Але найстрашніше було в тому, що через півроку після "дємбєля" його мамашка написала скаргу у політвідділ! Нібито, ми її сина зробили в армії, алкоголіком! Виявляється, він мамаші "па ушам ездил", що спирт потрібен, щоб підпоювать командирів - щоб йому легше служилося... Ротного потягли на парткомісію... Врятувало тільки те, що у мене збереглися матеріали розслідування. Він поклав на стіл матеріали, і все "обійшлося"...
показати весь коментар
01.06.2025 09:04 Відповісти
Вам би, мемуари писати, про випадки з чудіками за часів совдепії!
І тираж був би, чималенький! Те затягуйте час, творіть і пробуйте!
З Богом!
показати весь коментар
01.06.2025 09:17 Відповісти
Прислів"я чув: "Кто в армии служил - тот в цирке не смеётся..."? А я (до твого відома), пишу вже давно... Статті, оповідання... Тільки напрям інший... Людям подобається... Вже сотні дві публікацій в журналах...
показати весь коментар
01.06.2025 09:23 Відповісти
Що ти мені цим хочеш сказать? Я півжиття прослужив в авіації... І що таке "локаційно втрачені", знав ще з часів навчання в училищі. Це, говорячи мовою "локаторщиків", момент, коли відмітка літального апарата щезає з екрана РЛС. Це буває при зниженні цілі "за горизонт", при перекритті радіосигналу сторонніми об"єктами (складками місцевості, наприклад), або при падінні цілі на землю. В даному випадку це, частіш всього, падіння БПЛА в результаті випрацювання пального з бака ...
показати весь коментар
01.06.2025 08:16 Відповісти
Пробачте.
То було не вам.
показати весь коментар
01.06.2025 08:20 Відповісти
Ясно... Буває...
показати весь коментар
01.06.2025 08:36 Відповісти
я так розумію локаційно втрачені це коли кацові дрони летять х від путіна знає куди а не по цілі мабуть від роботи РЕБ
показати весь коментар
01.06.2025 09:02 Відповісти
Може, від роботи засобів РЕБ... Півгодини тому, вдалині, за вікном, "гуркнуло" двічі, з інтервалом в кілька хвилин... Ніяких об"єктів, у тому напрямі, немає... Поля, ліси, болота...
А може - просто "цілі-обманки" ... Для перевантаження нашої системи ППО... Вони просто летять, поки пальне є. А потім падають на землю...
показати весь коментар
01.06.2025 09:08 Відповісти
 
 