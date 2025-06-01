В Киеве ночью раздавались взрывы. В КГГА говорят о комбинированной атаке на столицу

В ночь на воскресенье, а также утром 1 июня 2025 года в Киеве периодически раздавались взрывы. Враг пытался ударить по столице, работали силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

"Враг применяет баллистические ракеты и ударные дроны, оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги", - информировал глава КГВА Тимур Ткаченко.

Информации о последствиях вражеской атаки пока нет.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Киев ночью находился под атакой российской баллистики и дронов.