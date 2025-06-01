Бывший "слуга народа" Дубинский раскритиковал санкции против Мосийчука и Шапошникова: "Мстительный гном хочет похвалы. Если ты не Зежополиз, то - враг государства"

Президент Украины Владимир Зеленский вводит санкции против оппозиционеров, которые подвергают критике его действия.

Об этом пишет в фейсбуке нардеп, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Смешно, как вчерашние журналисты, а сегодняшние пропагандисты власти - не видят санкций против оппозиции.

Ну, надо быть наглухо отбитым, чтобы считать Игоря Мосийчука "пророссийским". Или Ростислава Шапошникова, который прошел Иловайский котел - я смотрел то, что он тогда снял, в оригинале. После этого нельзя любить Россию", - пишет Дубинский.

"Но можно не любить самовлюбленного дурака, который положил сотни тысяч жизней и поломал миллионы судеб, чтобы доказать, что он круче Путина. Правда, увлекшись "доказательством" - угробил свою страну.

И теперь вводит санкции и блокирует соцсети всем, кто осмеливается об этом говорить. Мстительный гном хочет только чтобы ему лизали задницу и хвалили. Если же ты не Зежополиз, то ты враг государства. Видите эту полоску в межжопе Зеленского? Это та самая грань, которая определяет, враг ты или друг. Это, получается, новый символ украинства", - возмущается нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленского президентом сделал Кремль", - "слуга народа" Дубинский

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против физических и юридических лиц. Под ограничения попали сын бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александр, экс-нардеп Игорь Мосийчук.