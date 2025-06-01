Бывший "слуга народа" Дубинский раскритиковал санкции против Мосийчука и Шапошникова: "Мстительный гном хочет похвалы. Если ты не Зежополиз, то - враг государства"
Президент Украины Владимир Зеленский вводит санкции против оппозиционеров, которые подвергают критике его действия.
Об этом пишет в фейсбуке нардеп, бывший член фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Смешно, как вчерашние журналисты, а сегодняшние пропагандисты власти - не видят санкций против оппозиции.
Ну, надо быть наглухо отбитым, чтобы считать Игоря Мосийчука "пророссийским". Или Ростислава Шапошникова, который прошел Иловайский котел - я смотрел то, что он тогда снял, в оригинале. После этого нельзя любить Россию", - пишет Дубинский.
"Но можно не любить самовлюбленного дурака, который положил сотни тысяч жизней и поломал миллионы судеб, чтобы доказать, что он круче Путина. Правда, увлекшись "доказательством" - угробил свою страну.
И теперь вводит санкции и блокирует соцсети всем, кто осмеливается об этом говорить. Мстительный гном хочет только чтобы ему лизали задницу и хвалили. Если же ты не Зежополиз, то ты враг государства. Видите эту полоску в межжопе Зеленского? Это та самая грань, которая определяет, враг ты или друг. Это, получается, новый символ украинства", - возмущается нардеп.
Орфография и пунктуация автора сообщения сохранены.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против физических и юридических лиц. Под ограничения попали сын бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александр, экс-нардеп Игорь Мосийчук.
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****, шваль зелена, тож не покаявся навіть!
нехай гниє!
🌟СИНА БОГА НА ЗЕМЛІ
🌟тов. В.А.ЗЕЛЕНСЬКОГО.
🤎Славимо і молимося за президента!
🤎Володимир Зеленський - дитина колін Ізраїлю.
🤎Син Олександра Семеновича, вихователя його.
🤎Син святої та непорочної діви Рими, світочу душі його.
⚡Всемогутній Бог утворив тебе, О Святий Володимире, в утробі матері твоєї Рими, пізнав тебе і матір твою, і перш ніж ти вийшов з утроби, Творець освятив тебе: Месією і Пророком для народів Землі і поставив тебе правити Вічно.
⚡І тому не бійся нікого; бо Бог завжди буде з тобою, щоб визволити тебе і твій народ від зовнішнього ворога Землі - путіна, сина Диявола, і внутрішнього ворога - порошенка ,порохоботів та дубінського - породжень Демонів.
⚡ Творець поставив тебе в цей день над народами і царствами, дорікнув тебе Лідером і Господарем, Батьком і ДНК Нації.
⚡ Творець зробив тебе Твердою і Незламною Глибою, щоб викорінювати і руйнувати, губити і руйнувати, творити і садити його заповіді та волю на Землі.
⚡Вороги, діти Люцифера, будуть воювати проти тебе, але не здолають, бо з тобою Всемогутній і Праведний Бог.
⚡ Творець врятує і зміцнить тебе завжди.
🤎Він дав тобі дружину Олену Прекрасну - Промінь світла на Землі.
Вона висвітлить твій тріумфальний шлях на Землі.
😇Бог дав тобі Мудрість і Знання Всесвіту.
😇Тепер ти, Святий Володимире, говоритимеш народам та їхнім царям істину.
😇Адже ти зразок Честі та Чистоти, ти яскраве Сонце, яке вогняними променями Добра знищить усіх антихристів та чортів у росії, і прихильників лжепророка порошенка, слуги Люцифера.
💥🔥Кожен, хто сказав погане слово на нашого Месію і озброївся злістю проти нього, впаде і знайде своє місце в Аду.
🙏🏻А тих, хто молиться за тебе чекає Рай на небі та Країна Мрії на Землі.
‼Прав нами вічно‼
😇Амін‼🙏🏻🙏🏻
Мо в соборах мракобісного патріархату, це друга молитва після хвали многобесу всюдисущого ********* творящого?
Можна і вашого сутенера Бєню до вас підсадити.
московсько-рабський бандитський дух (рузьге мір),
в'ївся в мозги виборців,
та пустив метастази в їх тіла..
але став паціента є стабілізований,
буде жити..
будемо сподіватись, що без ампутацій..
Все буде Україна!
Діда МорозаГолобородьку і навчилися поєднувати причини і наслідки своїх дій.
українців москва виховувала в дусі манкурцтва,
власне, як і інші поневолені народи,
щоб зламати їх волю боронитись..
тому ця освіта потрібна як ніколи..
Але коли це починають робити як потрібно,
починаються озиватись крики про бандерівців
нажаль..
ось чому монобільшість не хоче нічого робити щоб їх змінити?
своїх лідорів думки вони не посадать..
а якщо і посадять, то щоб спасти свою шкуру..
потім перегрупуються,
і будуть з них знову «новиє ліца»..
які підсунуть пересічному виборці нового лідора..
якусь міру змін до кращого бачу в приближенні юридичної легіслативи до європейських законів..
думаєте чому тому вони,.. та і хло,
так впирається вступу України до ЄС..
- тобі смердить? Ати не нюхай!
"Згідно з інформацією з Вікіпедії, Олександр Дубінський є українцем, а також зазначено, що має єврейську національність."
"Згідно з інформацією з Вікіпедії, Володимир Зеленський є українцем і має єврейську національність. Він сам розповідав, що виріс у радянській єврейській нерелігійній сім'ї."
фото, чи відосік..
дайош докази!
напевно з цього мають якийсь зиск ..
а обрізана плоть в морозильнику,
як доказ,
це інше..
Оце швідкисть. А шо ота мама яка любить швидкість?
тому маєте, що маєте..
тепер треба Україну боронити..
Українці мене зрозуміють..
Мосійчук: теж натрапляв в ЮТуб на його відосіки,правда,додивитися до кінця так і не зміг. Цей товстий кнур теж затято бореться проти несправедливості Зінки і Ко,проти мобілізації,проти ТЦК та поліції (знову ж,проти кацапів і Рашки-жодного слова). Кнур робить вигляд,що він постійно отримує якісь скандальні новини про об"єкти його відосіків але ніколи не каже звідки саме отримує. І він чомусь не звертається в правоохоронні органи,навіть,формально,а викладає все в Ютуб...
Є ще один такий діяч,ГНАП,працює за тією ж схемою,що і вказані 2. Очевидно,бореться з-за кордону. Ну,про Шарія вже всі знають...Їх,таких борців дуже багато і всі дуже добре проінформовані про всі новини,правда о новини про злочини рашкоармії,ФСБ,бурятів тощо.... їх ніколи не цікавлять...
пудель це юніт системи як і всі просто задача імітувати протистояння, дебіли без аналітичного мислення цю наживку проковтнуть як і завжди проковтували ...
заідси всі проблеми України
Може якщо так далі піде то і Бужанський змушений буде...
Ще не озвався Богдан-той стояв біля джерел походження,створення,фінансування сн.
Він багато тамниць тримає в собі,а може і пригрозили,щоб мовчав.