Колишній "слуга народу" Дубінський розкритикував санкції проти Мосійчука і Шапошнікова: "Мстивий гном хоче похвали. Якщо ти не Зежополиз, то - ворог держави"

Президент України Володимир Зеленський запроваджує санкції проти опозиціонерів, які критикують його дії.

Про це пише у фейсбуку нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Смішно, як вчорашні журналісти, а сьогоднішні пропагандисти влади - не бачать санкцій проти опозиції.

Ну, треба бути наглухо відбитим, щоб вважати Ігоря Мосійчука "проросійським". Або Ростислава Шапошнікова, який пройшов Іловайський котел – я дивився те, що він тоді зняв, в оригіналі. Після цього не можна любити Росію", - пише Дубінський.

"Але можна не любити самозакоханого дурня, який поклав сотні тисяч життів і поламав мільйони доль, щоб довести, що він крутіший за Путіна. Щоправда, захопившись "доведенням" - угробив свою країну.

І тепер запроваджує санкції та блокує соцмережі всім, хто насмілюється про це говорити. Мстивий гном хоче тільки щоб йому лизали дупу і хвалили. Якщо ж ти не Зежополиз, то ти ворог держави. Бачите цю смужку в міжжоп'ї Зеленського? Це та сама грань, яка визначає, ворог ти чи друг. Це, виходить, новий символ українства", - обурюється нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленського президентом зробив Кремль", - "слуга народу" Дубінський

Орфографія та пунктуація автора допису збережені.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Під обмеження потрапили син колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр, екснардеп Ігор Мосійчук.