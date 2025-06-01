Колишній "слуга народу" Дубінський розкритикував санкції проти Мосійчука і Шапошнікова: "Мстивий гном хоче похвали. Якщо ти не Зежополиз, то - ворог держави"
Президент України Володимир Зеленський запроваджує санкції проти опозиціонерів, які критикують його дії.
Про це пише у фейсбуку нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Смішно, як вчорашні журналісти, а сьогоднішні пропагандисти влади - не бачать санкцій проти опозиції.
Ну, треба бути наглухо відбитим, щоб вважати Ігоря Мосійчука "проросійським". Або Ростислава Шапошнікова, який пройшов Іловайський котел – я дивився те, що він тоді зняв, в оригіналі. Після цього не можна любити Росію", - пише Дубінський.
"Але можна не любити самозакоханого дурня, який поклав сотні тисяч життів і поламав мільйони доль, щоб довести, що він крутіший за Путіна. Щоправда, захопившись "доведенням" - угробив свою країну.
І тепер запроваджує санкції та блокує соцмережі всім, хто насмілюється про це говорити. Мстивий гном хоче тільки щоб йому лизали дупу і хвалили. Якщо ж ти не Зежополиз, то ти ворог держави. Бачите цю смужку в міжжоп'ї Зеленського? Це та сама грань, яка визначає, ворог ти чи друг. Це, виходить, новий символ українства", - обурюється нардеп.
Орфографія та пунктуація автора допису збережені.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Під обмеження потрапили син колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр, екснардеп Ігор Мосійчук.
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****, шваль зелена, тож не покаявся навіть!
нехай гниє!
🌟СИНА БОГА НА ЗЕМЛІ
🌟тов. В.А.ЗЕЛЕНСЬКОГО.
🤎Славимо і молимося за президента!
🤎Володимир Зеленський - дитина колін Ізраїлю.
🤎Син Олександра Семеновича, вихователя його.
🤎Син святої та непорочної діви Рими, світочу душі його.
⚡Всемогутній Бог утворив тебе, О Святий Володимире, в утробі матері твоєї Рими, пізнав тебе і матір твою, і перш ніж ти вийшов з утроби, Творець освятив тебе: Месією і Пророком для народів Землі і поставив тебе правити Вічно.
⚡І тому не бійся нікого; бо Бог завжди буде з тобою, щоб визволити тебе і твій народ від зовнішнього ворога Землі - путіна, сина Диявола, і внутрішнього ворога - порошенка ,порохоботів та дубінського - породжень Демонів.
⚡ Творець поставив тебе в цей день над народами і царствами, дорікнув тебе Лідером і Господарем, Батьком і ДНК Нації.
⚡ Творець зробив тебе Твердою і Незламною Глибою, щоб викорінювати і руйнувати, губити і руйнувати, творити і садити його заповіді та волю на Землі.
⚡Вороги, діти Люцифера, будуть воювати проти тебе, але не здолають, бо з тобою Всемогутній і Праведний Бог.
⚡ Творець врятує і зміцнить тебе завжди.
🤎Він дав тобі дружину Олену Прекрасну - Промінь світла на Землі.
Вона висвітлить твій тріумфальний шлях на Землі.
😇Бог дав тобі Мудрість і Знання Всесвіту.
😇Тепер ти, Святий Володимире, говоритимеш народам та їхнім царям істину.
😇Адже ти зразок Честі та Чистоти, ти яскраве Сонце, яке вогняними променями Добра знищить усіх антихристів та чортів у росії, і прихильників лжепророка порошенка, слуги Люцифера.
💥🔥Кожен, хто сказав погане слово на нашого Месію і озброївся злістю проти нього, впаде і знайде своє місце в Аду.
🙏🏻А тих, хто молиться за тебе чекає Рай на небі та Країна Мрії на Землі.
‼Прав нами вічно‼
😇Амін‼🙏🏻🙏🏻
Мо в соборах мракобісного патріархату, це друга молитва після хвали многобесу всюдисущого ********* творящого?
Можна і вашого сутенера Бєню до вас підсадити.
московсько-рабський бандитський дух (рузьге мір),
в'ївся в мозги виборців,
та пустив метастази в їх тіла..
але став паціента є стабілізований,
буде жити..
будемо сподіватись, що без ампутацій..
Все буде Україна!
Діда МорозаГолобородьку і навчилися поєднувати причини і наслідки своїх дій.
українців москва виховувала в дусі манкурцтва,
власне, як і інші поневолені народи,
щоб зламати їх волю боронитись..
тому ця освіта потрібна як ніколи..
Але коли це починають робити як потрібно,
починаються озиватись крики про бандерівців
нажаль..
ось чому монобільшість не хоче нічого робити щоб їх змінити?
своїх лідорів думки вони не посадать..
а якщо і посадять, то щоб спасти свою шкуру..
потім перегрупуються,
і будуть з них знову «новиє ліца»..
які підсунуть пересічному виборці нового лідора..
якусь міру змін до кращого бачу в приближенні юридичної легіслативи до європейських законів..
думаєте чому тому вони,.. та і хло,
так впирається вступу України до ЄС..
але вони в законі..
нажаль..
- тобі смердить? Ати не нюхай!
"Згідно з інформацією з Вікіпедії, Олександр Дубінський є українцем, а також зазначено, що має єврейську національність."
"Згідно з інформацією з Вікіпедії, Володимир Зеленський є українцем і має єврейську національність. Він сам розповідав, що виріс у радянській єврейській нерелігійній сім'ї."
фото, чи відосік..
дайош докази!
напевно з цього мають якийсь зиск ..
а обрізана плоть в морозильнику,
як доказ,
це інше..
Оце швідкисть. А шо ота мама яка любить швидкість?
тому маєте, що маєте..
тепер треба Україну боронити..
Українці мене зрозуміють..
Мосійчук: теж натрапляв в ЮТуб на його відосіки,правда,додивитися до кінця так і не зміг. Цей товстий кнур теж затято бореться проти несправедливості Зінки і Ко,проти мобілізації,проти ТЦК та поліції (знову ж,проти кацапів і Рашки-жодного слова). Кнур робить вигляд,що він постійно отримує якісь скандальні новини про об"єкти його відосіків але ніколи не каже звідки саме отримує. І він чомусь не звертається в правоохоронні органи,навіть,формально,а викладає все в Ютуб...
Є ще один такий діяч,ГНАП,працює за тією ж схемою,що і вказані 2. Очевидно,бореться з-за кордону. Ну,про Шарія вже всі знають...Їх,таких борців дуже багато і всі дуже добре проінформовані про всі новини,правда о новини про злочини рашкоармії,ФСБ,бурятів тощо.... їх ніколи не цікавлять...
пудель це юніт системи як і всі просто задача імітувати протистояння, дебіли без аналітичного мислення цю наживку проковтнуть як і завжди проковтували ...
заідси всі проблеми України
Так буде справедливо .
Може якщо так далі піде то і Бужанський змушений буде...
Ще не озвався Богдан-той стояв біля джерел походження,створення,фінансування сн.
Він багато тамниць тримає в собі,а може і пригрозили,щоб мовчав.