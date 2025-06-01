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Колишній "слуга народу" Дубінський розкритикував санкції проти Мосійчука і Шапошнікова: "Мстивий гном хоче похвали. Якщо ти не Зежополиз, то - ворог держави"

Дубінський відмовився від обміну в РФ

Президент України Володимир Зеленський запроваджує санкції проти опозиціонерів, які критикують його дії.

Про це пише у фейсбуку нардеп, колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Смішно, як вчорашні журналісти, а сьогоднішні пропагандисти влади - не бачать санкцій проти опозиції.

Ну, треба бути наглухо відбитим, щоб вважати Ігоря Мосійчука "проросійським". Або Ростислава Шапошнікова, який пройшов Іловайський котел – я дивився те, що він тоді зняв, в оригіналі. Після цього не можна любити Росію", - пише Дубінський.

"Але можна не любити самозакоханого дурня, який поклав сотні тисяч життів і поламав мільйони доль, щоб довести, що він крутіший за Путіна. Щоправда, захопившись "доведенням" - угробив свою країну.

І тепер запроваджує санкції та блокує соцмережі всім, хто насмілюється про це говорити. Мстивий гном хоче тільки щоб йому лизали дупу і хвалили. Якщо ж ти не Зежополиз, то ти ворог держави. Бачите цю смужку в міжжоп'ї Зеленського? Це та сама грань, яка визначає, ворог ти чи друг. Це, виходить, новий символ українства", - обурюється нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленського президентом зробив Кремль", - "слуга народу" Дубінський

Орфографія та пунктуація автора допису збережені.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Під обмеження потрапили син колишнього президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва – Олександр, екснардеп Ігор Мосійчук.

дубінський про зеленського скрін

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) санкції (12073) Мосійчук Ігор (228) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+25
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01.06.2025 10:40
+22
Ну я противник ЗЕ, але що він що ЗЕ одинакова шваль. Так що хай не корчить із себе героя Готема
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01.06.2025 10:20
+22
Ніхто так не розуміє скотину, як така сама скотина
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01.06.2025 10:24
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Ну я противник ЗЕ, але що він що ЗЕ одинакова шваль. Так що хай не корчить із себе героя Готема
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01.06.2025 10:20 Відповісти
"Дубіну" "загнали за сині хмари" не тому, що він був такий "правильний", а, скоріш за все, того, що цей "Попандопуло" "ділився неправильно"... Брав собі "не по чину"... А коли висунули "пред"яву" - почав "бикувать"... От і "вказали місце"...
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01.06.2025 10:25 Відповісти
та що він там міг брати - просто залишився вірним бєні і смердів з кожної дірки
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01.06.2025 10:42 Відповісти
Але берегуть , як "запасного ігрока".
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01.06.2025 11:02 Відповісти
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01.06.2025 11:07 Відповісти
Мені цей персонаж більше подобається
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01.06.2025 12:46 Відповісти
Из всего зелёного говнища он один ПОЛУпорядочный.
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01.06.2025 12:57 Відповісти
Так він топив за цього виродка перед виборами 19р. так ,що аж дим з жопи йшов
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01.06.2025 11:46 Відповісти
Дим з дупи йшов у семидесяти трьох відсотків українців.У інших двадцяти семи теж дим йшов,але іншого кольору.Тому не дорікай людям,які стали краще бачити коли дим розвіявся...
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01.06.2025 12:47 Відповісти
Навіщо ви цього уйобка в інформпростір тягнет?Забудьте про нього
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01.06.2025 10:20 Відповісти
Бо це лайно на ЗЕ, а для ЦН немає значення хто його ллє...
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01.06.2025 10:26 Відповісти
За зе переживаєш?Не бійся,він тепер на завжди
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01.06.2025 10:36 Відповісти
Якщо це станеться то завдяки 20%. Бо ви наїжджаєте не на зеленського, а на 73% народа України. Вони вже давно зрозуміли свою помилку, а ви продовжуєте відштовхувати їх. Так що може ти і прав, кажучи назавжди.
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01.06.2025 10:45 Відповісти
73% народа України чи 73% виборців, що проголосували?
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01.06.2025 10:49 Відповісти
73% у 19 обрали капітуляцію і самогубство.Насолоджуймося їх вибором.
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01.06.2025 10:50 Відповісти
Якщо 73% давно зрозуміли свою помилку, то чому побігли не до ТЦК, а 10 мільйонів до ЄС? Я вже мовчу про 5-6 мільйонів, що залишилися в окупації?
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01.06.2025 11:14 Відповісти
нічого вони не зрозуміли і розуміти не збираються. трагедія України в тім,що ТАКА публіка тут була завжди,і в 1654 і в 1917-18,і в 1991 і зараз...
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01.06.2025 12:14 Відповісти
Як казали в совецькому фільмі, ошибки надо не признавать. Их надо смьівать, кровью.
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01.06.2025 11:19 Відповісти
Синок,"Назавжди" - це прислівник, який означає "навіки", "вічно", "постійно". Правильно писати це слово разом, а не окремо
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01.06.2025 10:47 Відповісти
"Батя" іди до біса.
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01.06.2025 10:51 Відповісти
Та к і ти жє тута здеся тож , хоча гнійнозелений гном твій герой !
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01.06.2025 10:40 Відповісти
Це як об...ти купу лайна
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01.06.2025 10:53 Відповісти
Бо всі інші залякані зе-Диктатором по повній та "мовчать у ганчірку".
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01.06.2025 10:38 Відповісти
А що то за пудель на фото?
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01.06.2025 10:21 Відповісти
Даже жалко этого фигуранта,так бодро начал свое восхождение на олимп голосованием за законы помощника сивковича про уничтожение малого бизнеса и так звонко грохнулся о бетонный пол квартальных казематов.
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01.06.2025 10:22 Відповісти
Ніхто так не розуміє скотину, як така сама скотина
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01.06.2025 10:24 Відповісти
*****, знайшовся "патріот" України...
****, шваль зелена, тож не покаявся навіть!
нехай гниє!
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01.06.2025 10:25 Відповісти
Про злобного гнома це влучно
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01.06.2025 10:25 Відповісти
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01.06.2025 10:26 Відповісти
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01.06.2025 10:59 Відповісти
прям наратив пуйла повторив - Україна сама винувата що на неї кацапія напала
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01.06.2025 10:28 Відповісти
А що не є правдою про діяння ішака? Те, що це сказав колишній соратник, який зараз не при "дєлах"? Ішак готується до свого другого пришестя, якого не буде. Це чмо буде розтріляне під стінами ВР.
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01.06.2025 10:33 Відповісти
"Собачий рот", "агрохимія", "дерьмак", "катлета", "сосна корабельна", "аналтабу", "скумбрія повісім" і т.п. а зверху над всіма "злобний гном" - та ще компанія "зашкварних" держдіячив.
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01.06.2025 10:33 Відповісти
Яйкі по 17..
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01.06.2025 10:56 Відповісти
Це опудало таке ж саме. Але ж приємно чути як він про бубачку))
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01.06.2025 10:34 Відповісти
МОЛИТВА ЗА УЛЮБЛЕНОГО
🌟СИНА БОГА НА ЗЕМЛІ
🌟тов. В.А.ЗЕЛЕНСЬКОГО.
🤎Славимо і молимося за президента!
🤎Володимир Зеленський - дитина колін Ізраїлю.
🤎Син Олександра Семеновича, вихователя його.
🤎Син святої та непорочної діви Рими, світочу душі його.
⚡Всемогутній Бог утворив тебе, О Святий Володимире, в утробі матері твоєї Рими, пізнав тебе і матір твою, і перш ніж ти вийшов з утроби, Творець освятив тебе: Месією і Пророком для народів Землі і поставив тебе правити Вічно.
⚡І тому не бійся нікого; бо Бог завжди буде з тобою, щоб визволити тебе і твій народ від зовнішнього ворога Землі - путіна, сина Диявола, і внутрішнього ворога - порошенка ,порохоботів та дубінського - породжень Демонів.
⚡ Творець поставив тебе в цей день над народами і царствами, дорікнув тебе Лідером і Господарем, Батьком і ДНК Нації.
⚡ Творець зробив тебе Твердою і Незламною Глибою, щоб викорінювати і руйнувати, губити і руйнувати, творити і садити його заповіді та волю на Землі.
⚡Вороги, діти Люцифера, будуть воювати проти тебе, але не здолають, бо з тобою Всемогутній і Праведний Бог.
⚡ Творець врятує і зміцнить тебе завжди.
🤎Він дав тобі дружину Олену Прекрасну - Промінь світла на Землі.
Вона висвітлить твій тріумфальний шлях на Землі.
😇Бог дав тобі Мудрість і Знання Всесвіту.
😇Тепер ти, Святий Володимире, говоритимеш народам та їхнім царям істину.
😇Адже ти зразок Честі та Чистоти, ти яскраве Сонце, яке вогняними променями Добра знищить усіх антихристів та чортів у росії, і прихильників лжепророка порошенка, слуги Люцифера.
💥🔥Кожен, хто сказав погане слово на нашого Месію і озброївся злістю проти нього, впаде і знайде своє місце в Аду.
🙏🏻А тих, хто молиться за тебе чекає Рай на небі та Країна Мрії на Землі.
‼Прав нами вічно‼
😇Амін‼🙏🏻🙏🏻
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01.06.2025 10:34 Відповісти
Оце кацапобот нюхнув зранку.
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01.06.2025 10:47 Відповісти
Для того, щоб в коменті був всім зрозумілий наявний сарказм, в тій "молитві" вистачило би навіть одного смайлика; але ж там більше десятка... І все-одно знайдеться хтось, хто не дожене...
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01.06.2025 10:54 Відповісти
😊 Я у таких дописах у кінці пишу "Це сарказм, якщо щось."
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01.06.2025 11:17 Відповісти
Я навіть скопіюю це та заскріню🤣🤣🤣🤣
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01.06.2025 10:55 Відповісти
кацап,що ти таке забористе жахнув? це вам на роботі видають? чи ти проявив ініціативу самостійно? кумедний кацап....креативщик...
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01.06.2025 11:01 Відповісти
Оце ти бевзь. Полізло ,стерво,куди не треба, буде тобі "творець", зачекай.
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01.06.2025 11:41 Відповісти
Тобі не лінько про нього стільки писати.
Мо в соборах мракобісного патріархату, це друга молитва після хвали многобесу всюдисущого ********* творящого?
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01.06.2025 12:15 Відповісти
дубінський = каломойський = куницький = зельц = шифер = міндіч = ********** = єрмак = рєзніков = сирога лещенко = дмитрук = бужанський і там ціла куча такого лайна . або ждуни або жополизи або корупціонери які крадуть мільярдами гривень
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01.06.2025 10:40 Відповісти
Ти зі своїм Зе маєш сидіти в одній камері.
Можна і вашого сутенера Бєню до вас підсадити.
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01.06.2025 10:40 Відповісти
посадкою зелі та бєні .. систему не зміниш...
московсько-рабський бандитський дух (рузьге мір),
в'ївся в мозги виборців,
та пустив метастази в їх тіла..
але став паціента є стабілізований,
буде жити..
будемо сподіватись, що без ампутацій..
Все буде Україна!
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01.06.2025 11:07 Відповісти
От власне! Для змін потрібно працювати над підвищенням освітнього і психо-емоційного рівня 73 відсотків українських виборів хоча б до рівня старших підлітків, щоб вони перестали вірити у Діда Мороза Голобородьку і навчилися поєднувати причини і наслідки своїх дій.
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01.06.2025 11:22 Відповісти
це так.
українців москва виховувала в дусі манкурцтва,
власне, як і інші поневолені народи,
щоб зламати їх волю боронитись..
тому ця освіта потрібна як ніколи..
Але коли це починають робити як потрібно,
починаються озиватись крики про бандерівців
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01.06.2025 11:42 Відповісти
Я і не пишу, що система відразу зміниться, але безкарність злочинців точно не дозволить змінити систему.
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01.06.2025 11:43 Відповісти
безкарність є написана в законах, портновських..
нажаль..
ось чому монобільшість не хоче нічого робити щоб їх змінити?
своїх лідорів думки вони не посадать..
а якщо і посадять, то щоб спасти свою шкуру..
потім перегрупуються,
і будуть з них знову «новиє ліца»..
які підсунуть пересічному виборці нового лідора..

якусь міру змін до кращого бачу в приближенні юридичної легіслативи до європейських законів..
думаєте чому тому вони,.. та і хло,
так впирається вступу України до ЄС..
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01.06.2025 11:58 Відповісти
Монобільшість активно змінює закони, але в напрямку НЕпокарання за злочини, особливо за корупційні злочини. Накрав мільярди, вибачився, повернув десяту долю вкраденого і можеш бути вільний на всі чотири боки. Подібні "покарання" тільки стимулюють злодіїв.
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01.06.2025 12:22 Відповісти
це правда..
але вони в законі..
нажаль..
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01.06.2025 12:30 Відповісти
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01.06.2025 10:40 Відповісти
мар'яні:
- тобі смердить? Ати не нюхай!
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01.06.2025 12:19 Відповісти
Суки всі запахи чують і знають кому наставити.
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01.06.2025 12:53 Відповісти
Як цікаво..."новий символ українства"...

"Згідно з інформацією з Вікіпедії, Олександр Дубінський є українцем, а також зазначено, що має єврейську національність."

"Згідно з інформацією з Вікіпедії, Володимир Зеленський є українцем і має єврейську національність. Він сам розповідав, що виріс у радянській єврейській нерелігійній сім'ї."
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01.06.2025 10:42 Відповісти
нехай доказують свою обрізанність..
фото, чи відосік..
дайош докази!
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01.06.2025 11:10 Відповісти
Ну да...так кожний може сказати, що він єврей...
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01.06.2025 11:14 Відповісти
всі ці персони чомусь лізуть в клуб єврейства..
напевно з цього мають якийсь зиск ..
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01.06.2025 11:29 Відповісти
Я теж хочу послухати думку ребе
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01.06.2025 11:21 Відповісти
думка ребе, це одне..
а обрізана плоть в морозильнику,
як доказ,
це інше..
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01.06.2025 11:24 Відповісти
Нові пісні собачим ротом?
Оце швідкисть. А шо ота мама яка любить швидкість?
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01.06.2025 10:42 Відповісти
Мабуть вже у Берліні на автобані
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01.06.2025 10:50 Відповісти
Дубинський, Зеленський, Коломойський, Радуцький, Веніславський, Богуцький(а), Васильковський, Куницький... якісь всі депутати, такі "наші", і так гарно поміж собою спілкуються... аж за душу бере...
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01.06.2025 10:46 Відповісти
всіх цих хавана - гіла переважує щирий українчик коля катлєтта
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01.06.2025 11:03 Відповісти
То ж Коля-катлета до емоційних бесід, діалогів додає ще й фізичного спілкування...
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01.06.2025 11:17 Відповісти
а ти тіпа не знав! дружина - блонда колі катлєти то лише оперативне прикриття. Справжній партнер колі катлєти - супер волосатік, кєнт буданова, гогіашвіллі. Цей волосате хамло рве зад катлєти кожен день на німецький хрест, благо навіть школярі - перршокласники знають шо у катлєти немає ПМС, тому гогіашвіллі не обмежений в частотіколаборації з колею катлєтою...
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01.06.2025 11:36 Відповісти
А хіба це Зе ввів санкції проти громадян України? Це зробили 73% ще у 2019 році. Я не помиляюся 73%, ви ж всі президенти і зробили всіх разом?
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01.06.2025 10:46 Відповісти
Мабуть с такими дебілами його не скинути , бо відштовхнувши від себе 73 відсотки, його не перемогти
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01.06.2025 10:54 Відповісти
Правильно ''дебіли'' ті, що просили не робити цього 73-м % і тим більше ті, які вже через 6 років пропонують задуматися і щось змінити та не продовжувати підтримку руйнатора держави, просити владу створити уряд спасіння, але 73% плачуть, впираються, але наполегливо їдять кактус. Навіть сьогодні малюють високі рейтинги Зе. То не можна їх критикувати і сунути писком в їх лайно, хай далі продовжують робити всіх разом, бо вони образилися?
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01.06.2025 11:20 Відповісти
Собачий рот Коломойського сказав те, що і так всі знають, пишуть і кажуть.
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01.06.2025 10:46 Відповісти
ну прастый мудрый нарит весной 19го решил вернуть савецкую власть кухарок и матросов,а такая власть в принципе обязана иметь вождя,умного святого скромнягу,врагов народа и вредителей,подлого буржуина кровососа.правда бонусом всегда идет война и талоны на еду.
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01.06.2025 10:47 Відповісти
Та захлопни ...б@ло, спецагент Буратіно
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01.06.2025 10:50 Відповісти
це клован - агент БУРЯТіно
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01.06.2025 11:01 Відповісти
Зелений жабогадюкінг
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01.06.2025 10:52 Відповісти
вибрали, кого вибрали..
тому маєте, що маєте..

тепер треба Україну боронити..
Українці мене зрозуміють..
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01.06.2025 10:58 Відповісти
Щодо Шапошнікова...не знаю коли і ЩО він проходив.. Періодично його відосіки бачив ще до війни,він тоді теж дуже боровся з Зінкою (але тільки язиком),зараз,я так розумію,він здриснув за кордон і звідти бореться. Правда, Путін не викликає у нього жодного інтересу,чомусь...
Мосійчук: теж натрапляв в ЮТуб на його відосіки,правда,додивитися до кінця так і не зміг. Цей товстий кнур теж затято бореться проти несправедливості Зінки і Ко,проти мобілізації,проти ТЦК та поліції (знову ж,проти кацапів і Рашки-жодного слова). Кнур робить вигляд,що він постійно отримує якісь скандальні новини про об"єкти його відосіків але ніколи не каже звідки саме отримує. І він чомусь не звертається в правоохоронні органи,навіть,формально,а викладає все в Ютуб...
Є ще один такий діяч,ГНАП,працює за тією ж схемою,що і вказані 2. Очевидно,бореться з-за кордону. Ну,про Шарія вже всі знають...Їх,таких борців дуже багато і всі дуже добре проінформовані про всі новини,правда о новини про злочини рашкоармії,ФСБ,бурятів тощо.... їх ніколи не цікавлять...
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01.06.2025 10:58 Відповісти
на всіх перерахованих вами персонажів треба натравити пса патрона. щелепи пса патрона набагато дієвіші ніж санкції зеленського ...
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01.06.2025 11:06 Відповісти
Все ж, до Шапошнікова повага в мене залишилась, хай там як. Огидна навіть згадка про нього з вуст такого покидька, як оцей дерев'янський.
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01.06.2025 11:46 Відповісти
Ну тут він правий.
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01.06.2025 11:06 Відповісти
Шо! - випав з обойми і заспівав по другому
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01.06.2025 11:12 Відповісти
Вважав,що це Буратіно вже відбуває заслужене покарання...Але з нашим "демократичним" правосуддям такі гниди, як Портнови та Дубенськи можуть роками сидіти у Раді, расєє і періодично на Банковій, проплачуючи "послуги" чергових Татарових та Єрмаків...
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01.06.2025 11:18 Відповісти
Не треба сюди цього колаборанта тягнути...
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01.06.2025 11:24 Відповісти
понти для прибульців!
пудель це юніт системи як і всі просто задача імітувати протистояння, дебіли без аналітичного мислення цю наживку проковтнуть як і завжди проковтували ...
заідси всі проблеми України
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01.06.2025 11:25 Відповісти
Мені більш цікаво хто надав цій погані можливість дописувати в інтернетах та знімати відосіки...
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01.06.2025 11:28 Відповісти
Дубінський- політв'язень, який став жертвою зеленого режиму диктатора зе
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01.06.2025 11:42 Відповісти
Читаєш коментарі, більшість проти Дубінського, який сидить без справедливого суду майже два роки, і розумієш, що в головах людей безлад та тупість
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01.06.2025 11:44 Відповісти
Цвяха їржавого йому в голову затовкти, якщо мова про справедливість.
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01.06.2025 11:49 Відповісти
Більшість чудово пам'ятає його "тупой собачий рот"
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01.06.2025 11:52 Відповісти
І справді - Дубінський не повинен сидіти без суду . Він має лежати - без всякого суду і слідства .
Так буде справедливо .
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01.06.2025 12:30 Відповісти
"...який сидить без справедливого суду..." 🤣🤣🤣
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01.06.2025 12:35 Відповісти
Ти ба , Дубінський з якогось дива навіть на мові написав.
Може якщо так далі піде то і Бужанський змушений буде...
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01.06.2025 11:49 Відповісти
О, Будулай озвався... Опозиціонер херов. Ти згадай почвара як сам сраку вилизував Гундосому не так давно, як разом з Порновим чинили свавілля. Той уже у Кобзона і ти скоро за ним підеш. Можеш і все зелене кодло з собою забрати.
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01.06.2025 12:05 Відповісти
Воно ще живе? Нєпорядочєк!!
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01.06.2025 12:18 Відповісти
Колишні еснисти поробились найбільшими критиками зережиму.
Ще не озвався Богдан-той стояв біля джерел походження,створення,фінансування сн.
Він багато тамниць тримає в собі,а може і пригрозили,щоб мовчав.
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01.06.2025 12:12 Відповісти
Дубінський в залі суду свідчив, що президенстка Зеленського фінансувалась Рашою. Яка різниця, хто свідчив? Була перевірка його свідчень? Була сформована парламентська слідча комісія для цієї перевірки? Це питання має бути першим питанням, навіть попереду питання війни. Але чомусь всі харкають у Дубінського. Може українці збожеволіли? Всі?
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01.06.2025 12:28 Відповісти
 
 