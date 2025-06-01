Враг перемещает артиллерийские средства и обустраивает позиции для запуска дронов в Курской области, - ГПСУ
Российские войска в Курской области перемещают технику и обустраивают позиции для операторов дронов, откуда запускают БпЛА.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Враг перемещает и артиллерийские средства, и обустраивает позиции для операторов дронов, откуда запускают БпЛА. Задача украинских воинов - разоблачать, применяя разведдроны, такие позиции, средства поражения противника для того, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины", - подчеркнул он.
По словам Демченко, подразделение разведывательно-ударных беспилотных аппаратов Prime Сумского пограничного отряда довольно эффективно уничтожает пехоту и средства, которые враг использует для ударов по территории Украины.
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