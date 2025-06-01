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Новости Боевые действия на Курщине
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Враг перемещает артиллерийские средства и обустраивает позиции для запуска дронов в Курской области, - ГПСУ

Курская область

Российские войска в Курской области перемещают технику и обустраивают позиции для операторов дронов, откуда запускают БпЛА.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг перемещает и артиллерийские средства, и обустраивает позиции для операторов дронов, откуда запускают БпЛА. Задача украинских воинов - разоблачать, применяя разведдроны, такие позиции, средства поражения противника для того, чтобы бить по ним и не дать возможности врагу интенсивно применять средства поражения именно по территории Украины", - подчеркнул он.

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По словам Демченко, подразделение разведывательно-ударных беспилотных аппаратов Prime Сумского пограничного отряда довольно эффективно уничтожает пехоту и средства, которые враг использует для ударов по территории Украины.

Автор: 

Госпогранслужба (6564) Демченко Андрей (295) Курск (1143)


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Коротше , іншими словами - кацапи розвивають наступ вже на Сумському напрямку !
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01.06.2025 13:14 Ответить
Ти радий що тепер при владі Зеленський? Подобається тобі?
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01.06.2025 14:30 Ответить
Ти з початку , в США , руде лайно спробуй прибрати ...
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01.06.2025 13:31 Ответить
 
 