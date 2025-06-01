Ворог переміщує артилерійські засоби і облаштовує позиції для запуску дронів у Курській області, - ДПСУ
Російські війська у Курській області переміщують техніку і облаштовують позиції для операторів дронів, звідки запускають БпЛА.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Ворог переміщує і артилерійські засоби, і облаштовує позиції для операторів дронів, звідки запускають БпЛА. Задача українських воїнів - викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України", - наголосив він.
За словами Демченка, підрозділ розвідувально-ударних безпілотних апаратів Prime Сумського прикордонного загону доволі ефективно знищує піхоту і засоби, які ворог використовує для ударів по території України.
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