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Новини Бойові дії на Курщині
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Ворог переміщує артилерійські засоби і облаштовує позиції для запуску дронів у Курській області, - ДПСУ

Курська область

Російські війська у Курській області переміщують техніку і облаштовують позиції для операторів дронів, звідки запускають БпЛА.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. 

"Ворог переміщує і артилерійські засоби, і облаштовує позиції для операторів дронів, звідки запускають БпЛА. Задача українських воїнів - викривати, застосовуючи розвіддрони, такі позиції, засоби ураження противника для того, щоб бити по них і не дати можливості ворогу інтенсивно застосовувати засоби ураження саме по території України", - наголосив він.

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За словами Демченка, підрозділ розвідувально-ударних безпілотних апаратів Prime Сумського прикордонного загону доволі ефективно знищує піхоту і засоби, які ворог використовує для ударів по території України.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6122) Демченко Андрій (358) Курськ (1154)


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Коротше , іншими словами - кацапи розвивають наступ вже на Сумському напрямку !
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01.06.2025 13:14 Відповісти
Ти радий що тепер при владі Зеленський? Подобається тобі?
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01.06.2025 14:30 Відповісти
Терміново потрібно прибирати Zелене лайно,бо втратимо Державу.
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01.06.2025 13:29 Відповісти
Ти з початку , в США , руде лайно спробуй прибрати ...
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01.06.2025 13:31 Відповісти
зелебобік ідинахуй
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01.06.2025 13:35 Відповісти
Особисті образи і матюки - в бан !
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01.06.2025 13:38 Відповісти
зелена худоба ******, зникни
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01.06.2025 13:42 Відповісти
 
 