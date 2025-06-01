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Новости Обстрелы Николаевщины
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Россияне атаковали громаду в Николаевской области: двое раненых, мужчина - в тяжелом состоянии

Удар по Снигилевке 27 мая

Сегодня, 1 июня, российские войска ударили по Куцурубской громаде в Николаевской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что россияне ударили FPV-дронами по Куцурубской громаде около 12 часов.

В результате атаки ранены два человека. 65-летний мужчина в тяжелом состоянии, 60-летняя женщина - среднее состояние тяжести. Оба пострадавших госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Кроме того, поврежден частный дом.

Автор: 

Николаевская область (2141) обстрел (27731) Николаевский район (68) Куцуруб (8)


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