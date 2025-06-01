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Новини Обстріли Миколаївщини
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Росіяни атакували громаду на Миколаївщині: двоє поранених, чоловік у важкому стані

Удар по Снігурівці 27 травня

Сьогодні, 1 червня, російські війська вдарили по Куцурубській громаді в Миколаївській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубської громаді близько 12 години.

Унаслідок атаки поранено двох людей. 65-річний чоловік у важкому стані, 60-річна жінка - середній стан важкості. Обох постраждалих госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога.

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Крім того, пошкоджено приватний будинок.

Автор: 

Миколаївська область (2294) обстріл (29052) Миколаївський район (74) Куцуруб (8)


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