Войска РФ сбросили как минимум 3 КАБа на Копани в Запорожской области, погиб человек
1 июня российские войска сбросили по меньшей мере 3 управляемые авиационные бомбы на село Копани Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела один дом разрушен, один человек погиб.
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Andrew Moon
показать весь комментарий01.06.2025 19:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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