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Новости Обстрелы Запорожской области
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Войска РФ сбросили как минимум 3 КАБа на Копани в Запорожской области, погиб человек

Последствия обстрела Копаней Запорожской области 1 июня

1 июня российские войска сбросили по меньшей мере 3 управляемые авиационные бомбы на село Копани Пологовского района Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела один дом разрушен, один человек погиб.

Читайте: Россияне значительно увеличили количество обстрелов Запорожской области, фиксируется более 600 ударов в сутки, - ОВА

Автор: 

обстрел (27731) Запорожская область (3186) КАБ (381) Пологовский район (68) Копани (2) война в Украине (4582)


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Копані ж під орками? Чи вже нє...
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01.06.2025 19:42 Ответить
 
 