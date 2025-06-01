Війська РФ скинули щонайменше 3 КАБи на Копані в Запорізькій області, загинула людина
1 червня російські війська скинули щонайменше 3 керовані авіаційні бомби на село Копані Пологівського району Запорізької області.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу один будинок зруйновано, одна людина загинула.
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Andrew Moon
показати весь коментар01.06.2025 19:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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