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Новини Обстріли Запорізької області
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Війська РФ скинули щонайменше 3 КАБи на Копані в Запорізькій області, загинула людина

Наслідки обстрілу Копанів Запорізької області 1 червня

1 червня російські війська скинули щонайменше 3 керовані авіаційні бомби на село Копані Пологівського району Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу один будинок зруйновано, одна людина загинула.

Читайте: Росіяни значно збільшили кількість обстрілів Запорізької області, фіксується понад 600 ударів на добу, - ОВА

Автор: 

обстріл (29052) Запорізька область (3717) КАБ (382) Пологівський район (68) Копані (2) війна в Україні (4620)


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Копані ж під орками? Чи вже нє...
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01.06.2025 19:42 Відповісти
 
 