Три женщины погибли в результате обстрела Терноватого, - Федоров
Вечером 1 июня российские войска нанесли три удара по селу Терноватое Запорожского района.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет. Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома", - говорится в сообщении.
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Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий01.06.2025 21:10 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий01.06.2025 21:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий01.06.2025 21:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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