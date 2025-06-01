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Новости Обстрелы Запорожской области
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Три женщины погибли в результате обстрела Терноватого, - Федоров

Последствия российского обстрела Тернуватого 1 июня

Вечером 1 июня российские войска нанесли три удара по селу Терноватое Запорожского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет. Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ сбросили, по меньшей мере, 3 КАБа на Копани в Запорожской области, погиб человек

Автор: 

обстрел (27731) Запорожская область (3186) Запорожский район (134) Терноватое (1) война в Украине (4582)


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Кабаєва, мізуліна, кривоногіх, мабуть, глибоко зхвильовані?? Прутін-маніяк, убив таких же жінок в Мирній Україні, як і вони!!
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01.06.2025 21:10 Ответить
Рашиський терор проти мирних громадян не припиняєтся ні на день ,будь ти прооклята фашиська росія ,путін **** коли тебе вже ліквідують ?
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01.06.2025 21:30 Ответить
Могли б таку саме операцію по параду на девятамая влаштувать. Завалити ***** і заразом його дружаню сунь дзинь пиня. Але мабуть це мало б наслідки, якщо китайського ***** мочканути, тому не наважились
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01.06.2025 21:33 Ответить
 
 