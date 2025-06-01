Три женщины погибли в результате обстрела Терноватого, - Федоров

Вечером 1 июня российские войска нанесли три удара по селу Терноватое Запорожского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Погибли три женщины - 18, 35 и 56 лет. Взрывной волной и обломками частично разрушен магазин и рядом расположенные дома", - говорится в сообщении.

Читайте: Войска РФ сбросили, по меньшей мере, 3 КАБа на Копани в Запорожской области, погиб человек