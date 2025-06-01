УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13862 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Запорізької області
587 3

Три жінки загинули внаслідок обстрілу Тернуватого, - Федоров

Наслідки російського обстрілу Тернуватого 1 червня

Ввечері 1 червня російські війська завдали трьох ударів по селу Тернувате Запорізького району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ скинули щонайменше 3 КАБи на Копані в Запорізькій області, загинула людина

Автор: 

обстріл (29052) Запорізька область (3717) Запорізький район (135) Тернувате (1) війна в Україні (4620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабаєва, мізуліна, кривоногіх, мабуть, глибоко зхвильовані?? Прутін-маніяк, убив таких же жінок в Мирній Україні, як і вони!!
показати весь коментар
01.06.2025 21:10 Відповісти
Рашиський терор проти мирних громадян не припиняєтся ні на день ,будь ти прооклята фашиська росія ,путін **** коли тебе вже ліквідують ?
показати весь коментар
01.06.2025 21:30 Відповісти
Могли б таку саме операцію по параду на девятамая влаштувать. Завалити ***** і заразом його дружаню сунь дзинь пиня. Але мабуть це мало б наслідки, якщо китайського ***** мочканути, тому не наважились
показати весь коментар
01.06.2025 21:33 Відповісти
 
 