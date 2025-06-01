Три жінки загинули внаслідок обстрілу Тернуватого, - Федоров

Ввечері 1 червня російські війська завдали трьох ударів по селу Тернувате Запорізького району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки", - йдеться в повідомленні.

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