Три жінки загинули внаслідок обстрілу Тернуватого, - Федоров
Ввечері 1 червня російські війська завдали трьох ударів по селу Тернувате Запорізького району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Загинули троє жінок - 18, 35 та 56 років. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйнований магазин та поруч розташовані будинки", - йдеться в повідомленні.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар01.06.2025 21:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар01.06.2025 21:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар01.06.2025 21:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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