Рубио и Лавров провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине

Министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио вечером 1 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ со ссылкой на российский МИД.

"Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили во время телефонного разговора ситуацию, связанную с украинским кризисом", - цитируют медиа МИД РФ.

"Лавров и Рубио обменялись мнениями относительно различных инициатив, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы восстановления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в сообщении.

Как утверждает российское ведомство госсекретарь США якобы "выразил соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях".

По состоянию на сейчас американская сторона не комментировала этот разговор.

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