Рубио и Лавров провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине
Министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио вечером 1 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ со ссылкой на российский МИД.
"Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили во время телефонного разговора ситуацию, связанную с украинским кризисом", - цитируют медиа МИД РФ.
"Лавров и Рубио обменялись мнениями относительно различных инициатив, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы восстановления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в сообщении.
Как утверждает российское ведомство госсекретарь США якобы "выразил соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях".
По состоянию на сейчас американская сторона не комментировала этот разговор.
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Ну в Украине нет никаких кризисов. А внешняя агрессия вопрос решаемый.
Тепер ядрьоні бімби тільки з рогатки можна запускати?
...не пам'ятаю щоб пі'дори висловлювали співчуття по вбитих кацапами дітях в Україні. Ні Трамп ні Келог, ні оце чмо...
В Липецькій області вже пролунало щонайменше 10 вибухів. Росіяни заявляють про атаку на комбінат НЛМК (виробляє 21% від всієї російської сталі). (с)
- Нам треба обговорити війну в Україні.
Лавров:
- І-го-го... Пфр-р-р...
тому Калантарян сьогодні не такий борзий , як раніше
Р: Ви знаєте, що ведете війну проти України?
Л: Я знаю.
Р: Добре, тоді. Гарного дня!