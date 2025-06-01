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Новости Разговор Рубио и Лаврова
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Рубио и Лавров провели телефонный разговор: говорили о войне в Украине

Рубио и Лавров поговорили по телефону

Министерство иностранных дел России сообщило о телефонном разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио вечером 1 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ со ссылкой на российский МИД.

"Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили во время телефонного разговора ситуацию, связанную с украинским кризисом", - цитируют медиа МИД РФ.

"Лавров и Рубио обменялись мнениями относительно различных инициатив, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы восстановления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - говорится в сообщении.

Как утверждает российское ведомство госсекретарь США якобы "выразил соболезнования в связи с жертвами в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях".

По состоянию на сейчас американская сторона не комментировала этот разговор.

Также читайте: Рубио в разговоре с Лавровым призвал РФ к "добросовестному" диалогу с Украиной

Автор: 

Лавров Сергей (2324) россия (96095) США (27090) Рубио Марко (220) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+3
Вибачпюався піндосік що не завчасно повідомили кацапів.
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01.06.2025 23:45
+2
Жалітися побіг. Але даремно - Трамп уже не той.
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01.06.2025 23:41
+2
У Чехова один персонаж, який не зміг знайти слухачів серед людей, вимушено розмовляє з конем...
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01.06.2025 23:46
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Співчувати оркам, може тіки Орк!!!
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01.06.2025 23:40 Ответить
Так он кубинец
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01.06.2025 23:52 Ответить
Визначення немає національності. Крім русні, це вид засновника інфекції.
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02.06.2025 00:07 Ответить
Та то кацапи самі видумали для власних телеглядачів....
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02.06.2025 00:27 Ответить
Жалітися побіг. Але даремно - Трамп уже не той.
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01.06.2025 23:41 Ответить
Вишикується черга бажаючих поспитати: "Що з ї..ом, кацап?"
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01.06.2025 23:43 Ответить
Про імпорт в рашу вазеліну?
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01.06.2025 23:43 Ответить
Вибачпюався піндосік що не завчасно повідомили кацапів.
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01.06.2025 23:45 Ответить
У Чехова один персонаж, який не зміг знайти слухачів серед людей, вимушено розмовляє з конем...
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01.06.2025 23:46 Ответить
Якійсь вид у нього загнаний...
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01.06.2025 23:48 Ответить
І, звичайно ж, про ціни на овес...
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01.06.2025 23:48 Ответить
Грёбаный кубинский перевертыш
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01.06.2025 23:51 Ответить
Два кацапских гея спорили у кого попа шире. Выиграл Лавров.
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01.06.2025 23:52 Ответить
Лавров -Рубіо"Слухай ,дебіл ***,хіба ми заплатили за те.щоб Україна знищувала нашу "космічну стратегічну авіацію", а ви нікуя про це не знали???
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01.06.2025 23:52 Ответить
Тут треба слідкувати коли посольство буде євакуйовоно, бо якось стрьомно
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01.06.2025 23:56 Ответить
""ситуацію, пов'язану з українською кризою""
Ну в Украине нет никаких кризисов. А внешняя агрессия вопрос решаемый.
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01.06.2025 23:57 Ответить
А що трапилося?
Тепер ядрьоні бімби тільки з рогатки можна запускати?
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02.06.2025 00:05 Ответить
Здається ще є батут...
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02.06.2025 00:10 Ответить
Щоразу мимоволі читаю "Рубліо"
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02.06.2025 00:09 Ответить
....висловив співчуття у зв'язку з жертвами внаслідок підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях...

...не пам'ятаю щоб пі'дори висловлювали співчуття по вбитих кацапами дітях в Україні. Ні Трамп ні Келог, ні оце чмо...
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02.06.2025 00:11 Ответить
Це правда !
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02.06.2025 00:35 Ответить
Зараз йде масштабна атака: БпЛА летять на Московську, Воронезьку, Тульску, Білгородську, Ростовську та Курьску області.

В Липецькій області вже пролунало щонайменше 10 вибухів. Росіяни заявляють про атаку на комбінат НЛМК (виробляє 21% від всієї російської сталі). (с)
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02.06.2025 00:12 Ответить
Рубіо:
- Нам треба обговорити війну в Україні.
Лавров:
- І-го-го... Пфр-р-р...
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02.06.2025 00:25 Ответить
Тут питання в іншому - телефонна розмова була ДО удару про аеродромах, чи ПІСЛЯ?...
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02.06.2025 00:26 Ответить
Після ,
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02.06.2025 00:29 Ответить
Трампу не доповіли про сьогоднішну подію на кацапіі ,
тому Калантарян сьогодні не такий борзий , як раніше
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02.06.2025 00:28 Ответить
Запис розмови:
Р: Ви знаєте, що ведете війну проти України?
Л: Я знаю.
Р: Добре, тоді. Гарного дня!
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02.06.2025 00:36 Ответить
 
 