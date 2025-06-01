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Новини Розмова Рубіо та Лаврова
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Рубіо та Лавров провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні

Рубіо та Лавров поговорили телефоном

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про телефонну розмову Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо ввечері 1 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ із посиланням на російське МЗС.

"Сергій Лавров і Марко Рубіо обговорили під час телефонної розмови ситуацію, пов'язану з українською кризою", - цитують медіа МЗС РФ.

"Лавров і Рубіо обмінялися думками щодо різних ініціатив, що стосуються політичного врегулювання української кризи, включно з планами відновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує російське відомство держсекретар США буцімто "висловив співчуття у зв'язку з жертвами внаслідок підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях".

Станом на зараз американська сторона не коментувала цю розмову.

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Автор: 

Лавров Сергій (1610) росія (65934) США (23343) Рубіо Марко (224) війна в Україні (4633)


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Топ коментарі
+7
Вибачпюався піндосік що не завчасно повідомили кацапів.
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01.06.2025 23:45
+4
Вишикується черга бажаючих поспитати: "Що з ї..ом, кацап?"
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01.06.2025 23:43
+4
Зараз йде масштабна атака: БпЛА летять на Московську, Воронезьку, Тульску, Білгородську, Ростовську та Курьску області.

В Липецькій області вже пролунало щонайменше 10 вибухів. Росіяни заявляють про атаку на комбінат НЛМК (виробляє 21% від всієї російської сталі). (с)
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02.06.2025 00:12
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Співчувати оркам, може тіки Орк!!!
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01.06.2025 23:40 Відповісти
Так он кубинец
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01.06.2025 23:52 Відповісти
Визначення немає національності. Крім русні, це вид засновника інфекції.
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02.06.2025 00:07 Відповісти
Та то кацапи самі видумали для власних телеглядачів....
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02.06.2025 00:27 Відповісти
Жалітися побіг. Але даремно - Трамп уже не той.
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01.06.2025 23:41 Відповісти
Вишикується черга бажаючих поспитати: "Що з ї..ом, кацап?"
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01.06.2025 23:43 Відповісти
Про імпорт в рашу вазеліну?
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01.06.2025 23:43 Відповісти
Вибачпюався піндосік що не завчасно повідомили кацапів.
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01.06.2025 23:45 Відповісти
У Чехова один персонаж, який не зміг знайти слухачів серед людей, вимушено розмовляє з конем...
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01.06.2025 23:46 Відповісти
Якійсь вид у нього загнаний...
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01.06.2025 23:48 Відповісти
І, звичайно ж, про ціни на овес...
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01.06.2025 23:48 Відповісти
Грёбаный кубинский перевертыш
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01.06.2025 23:51 Відповісти
Два кацапских гея спорили у кого попа шире. Выиграл Лавров.
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01.06.2025 23:52 Відповісти
Лавров -Рубіо"Слухай ,дебіл ***,хіба ми заплатили за те.щоб Україна знищувала нашу "космічну стратегічну авіацію", а ви нікуя про це не знали???
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01.06.2025 23:52 Відповісти
Тут треба слідкувати коли посольство буде євакуйовоно, бо якось стрьомно
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01.06.2025 23:56 Відповісти
""ситуацію, пов'язану з українською кризою""
Ну в Украине нет никаких кризисов. А внешняя агрессия вопрос решаемый.
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01.06.2025 23:57 Відповісти
А що трапилося?
Тепер ядрьоні бімби тільки з рогатки можна запускати?
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02.06.2025 00:05 Відповісти
Здається ще є батут...
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02.06.2025 00:10 Відповісти
Щоразу мимоволі читаю "Рубліо"
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02.06.2025 00:09 Відповісти
....висловив співчуття у зв'язку з жертвами внаслідок підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях...

...не пам'ятаю щоб пі'дори висловлювали співчуття по вбитих кацапами дітях в Україні. Ні Трамп ні Келог, ні оце чмо...
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02.06.2025 00:11 Відповісти
Це правда !
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02.06.2025 00:35 Відповісти
Зараз йде масштабна атака: БпЛА летять на Московську, Воронезьку, Тульску, Білгородську, Ростовську та Курьску області.

В Липецькій області вже пролунало щонайменше 10 вибухів. Росіяни заявляють про атаку на комбінат НЛМК (виробляє 21% від всієї російської сталі). (с)
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02.06.2025 00:12 Відповісти
Рубіо:
- Нам треба обговорити війну в Україні.
Лавров:
- І-го-го... Пфр-р-р...
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02.06.2025 00:25 Відповісти
Тут питання в іншому - телефонна розмова була ДО удару про аеродромах, чи ПІСЛЯ?...
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02.06.2025 00:26 Відповісти
Після ,
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02.06.2025 00:29 Відповісти
Трампу не доповіли про сьогоднішну подію на кацапіі ,
тому Калантарян сьогодні не такий борзий , як раніше
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02.06.2025 00:28 Відповісти
Запис розмови:
Р: Ви знаєте, що ведете війну проти України?
Л: Я знаю.
Р: Добре, тоді. Гарного дня!
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02.06.2025 00:36 Відповісти
москалі КОЖЕН ДЕНЬ вбивають мирних українців і піндоси не дзвонять КОЖЕН ДЕНЬ і не висловлюють співчуття Україні!!!
чого б це? дивно?
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02.06.2025 00:51 Відповісти
Яких підривів ? Пишуть же вже навіть СК москалії прибрав згадування підривів , а тільки падіння мостів залишив ?
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02.06.2025 00:54 Відповісти
 
 