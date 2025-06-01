Рубіо та Лавров провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні

Міністерство закордонних справ Росії повідомило про телефонну розмову Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо ввечері 1 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ із посиланням на російське МЗС.

"Сергій Лавров і Марко Рубіо обговорили під час телефонної розмови ситуацію, пов'язану з українською кризою", - цитують медіа МЗС РФ.

"Лавров і Рубіо обмінялися думками щодо різних ініціатив, що стосуються політичного врегулювання української кризи, включно з планами відновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня", - йдеться у повідомленні.

Як стверджує російське відомство держсекретар США буцімто "висловив співчуття у зв'язку з жертвами внаслідок підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях".

Станом на зараз американська сторона не коментувала цю розмову.

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