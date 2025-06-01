Рубіо та Лавров провели телефонну розмову: говорили про війну в Україні
Міністерство закордонних справ Росії повідомило про телефонну розмову Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо ввечері 1 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ із посиланням на російське МЗС.
"Сергій Лавров і Марко Рубіо обговорили під час телефонної розмови ситуацію, пов'язану з українською кризою", - цитують медіа МЗС РФ.
"Лавров і Рубіо обмінялися думками щодо різних ініціатив, що стосуються політичного врегулювання української кризи, включно з планами відновлення прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі 2 червня", - йдеться у повідомленні.
Як стверджує російське відомство держсекретар США буцімто "висловив співчуття у зв'язку з жертвами внаслідок підривів залізничної інфраструктури в Брянській і Курській областях".
Станом на зараз американська сторона не коментувала цю розмову.
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Ну в Украине нет никаких кризисов. А внешняя агрессия вопрос решаемый.
Тепер ядрьоні бімби тільки з рогатки можна запускати?
...не пам'ятаю щоб пі'дори висловлювали співчуття по вбитих кацапами дітях в Україні. Ні Трамп ні Келог, ні оце чмо...
В Липецькій області вже пролунало щонайменше 10 вибухів. Росіяни заявляють про атаку на комбінат НЛМК (виробляє 21% від всієї російської сталі). (с)
- Нам треба обговорити війну в Україні.
Лавров:
- І-го-го... Пфр-р-р...
тому Калантарян сьогодні не такий борзий , як раніше
Р: Ви знаєте, що ведете війну проти України?
Л: Я знаю.
Р: Добре, тоді. Гарного дня!
чого б це? дивно?