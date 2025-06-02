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Новости Боевые действия на востоке
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Силы обороны уничтожили 15 российских штурмовиков-мотоциклистов на Торецком направлении

Оккупант на мотоцикле (фото иллюстративное)

Подразделения Сил обороны уничтожили 15 вражеских штурмовиков на мотоциклах, когда те атаковали в направлении Щербиновки в районе Торецка.

Об этом сообщил спикер ОТГ "Луганск" подполковник Дмитрий Запорожец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что на Торецком направлении, возле Яблоновки, подавляющее количество штурмовых действий противника осуществляется с применением пехоты на багги, квадроциклах, мотоциклах, однако сейчас эта техника в небольшом количестве.

"Однако вчера враг совершил мотопехотный штурм с применением мотоциклов в направлении населенного пункта Щербиновка. И 15 мотоциклов вместе с личным составом были уничтожены 12-й бригадой НГУ "Азов", а также приданными подразделениями. Эти штурмовые действия потерпели неудачу", - рассказал Запорожец.

Читайте: Российские военные значительно усилили авиационную активность на Торецком направлении: от 400 до 500 авиаударов, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

уничтожение (7197) Донецкая область (9954) мотоцикл (84) Торецк (492) Бахмутский район (469)


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02.06.2025 01:19 Ответить
Саранча
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02.06.2025 01:23 Ответить
Рузьге вирішили, що мотоцикл - це якась вундервафля? Чи просто єпанулись на тих мотоциклах?
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02.06.2025 05:01 Ответить
 
 