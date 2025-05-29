Российские военные значительно усилили авиационную активность на Торецком направлении: от 400 до 500 авиаударов, - ОТГ "Луганск"

На Торецком направлении последние две недели враг нарастил применение авиации с применением управляемых авиационных бомб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Уже сегодня мы имеем от 400 до 500 авиационных ударов. Враг, учитывая то, что он там имеет продвижение, пытается, опять же, уничтожать любые позиции, вероятные места укрытия личного состава Сил обороны. Штурмы происходят сегодня преимущественно в пешем порядке и с применением мототехники, квадроциклов и другой колесной техники, без бронированной техники. Основные усилия сейчас враг прилагает к наступлению в направлении населенного пункта Яблоновка, а если брать северную часть Торецка - то это в направлении населенного пункта Дилиевка - Дружба. За минувшие сутки около 15 штурмовых действий противник проводил именно в том направлении, за счет того, что там есть посадки, и он пытается двигаться преимущественно, как говорится, используя "зеленку", - отметил он.

Запорожец добавил, что на Торецком направлении сейчас значительных пехотных подкреплений не фиксируется.

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