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Новости Боевые действия на Донецком направлении
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Российские военные значительно усилили авиационную активность на Торецком направлении: от 400 до 500 авиаударов, - ОТГ "Луганск"

Бои на Торецком направлении

На Торецком направлении последние две недели враг нарастил применение авиации с применением управляемых авиационных бомб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"Уже сегодня мы имеем от 400 до 500 авиационных ударов. Враг, учитывая то, что он там имеет продвижение, пытается, опять же, уничтожать любые позиции, вероятные места укрытия личного состава Сил обороны. Штурмы происходят сегодня преимущественно в пешем порядке и с применением мототехники, квадроциклов и другой колесной техники, без бронированной техники. Основные усилия сейчас враг прилагает к наступлению в направлении населенного пункта Яблоновка, а если брать северную часть Торецка - то это в направлении населенного пункта Дилиевка - Дружба. За минувшие сутки около 15 штурмовых действий противник проводил именно в том направлении, за счет того, что там есть посадки, и он пытается двигаться преимущественно, как говорится, используя "зеленку", - отметил он.

Запорожец добавил, что на Торецком направлении сейчас значительных пехотных подкреплений не фиксируется.

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Автор: 

Донецкая область (9929) боевые действия (4264) Торецк (490) Бахмутский район (464) война в Украине (4523) ОТГ Луганськ (45)


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Один орк вже набомбився, земля йому битим склом і ці своє отримають
У Ставрополі 29 травня ліквідовано заура гурцієва. Він -кацапський майор, який віддавав накази бомбити Маріуполь у 2022 році і за це навіть отримав посаду в мерії.
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29.05.2025 12:56 Ответить
Стільки авіаВильотів орків, на ЛІТАЛЬНих апаратах…
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29.05.2025 13:25 Ответить
А украинской авиации там в противовес не наблюдается, F-16 и прочие?
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29.05.2025 13:58 Ответить
 
 