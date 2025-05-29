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Новини Бойові дії на Торецькому напрямку
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Російські військові значно посилили авіаційну активність на Торецькому напрямку: від 400 до 500 авіаударів, - ОТУ "Луганськ"

Бої на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку протягом останніх двох тижнів ворог наростив застосування авіації зі скиданням керованих авіаційних бомб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Вже на сьогодні ми маємо від 400 до 500 авіаційних ударів. Ворог, зважаючи на те, що він там має просування, намагається, знову ж таки, знищувати будь-які позиції, ймовірні місця укриття особового складу Сил оборони. Штурми відбуваються сьогодні переважно в пішому порядку та із застосуванням мототехніки, квадроциклів та іншої колісної техніки, без броньованої техніки. Основні зусилля зараз ворог докладає до наступу в напрямку населеного пункту Яблунівка, а якщо брати північну частину Торецька - то це в напрямку населеного пункту Диліївка - Дружба. За минулу добу близько 15 штурмових дій противник  проводив саме в тому напрямку, за рахунок того, що там є посадки, і він намагається рухатись переважно, як-то кажучи, використовуючи "зеленку", - зазначив він.

Запорожець додав, що на Торецькому напрямку зараз значних піхотних підкріплень не фіксується.

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Автор: 

Донецька область (8744) бойові дії (4020) Торецьк (500) Бахмутський район (469) війна в Україні (4561) ОТУ Луганськ (46)


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Один орк вже набомбився, земля йому битим склом і ці своє отримають
У Ставрополі 29 травня ліквідовано заура гурцієва. Він -кацапський майор, який віддавав накази бомбити Маріуполь у 2022 році і за це навіть отримав посаду в мерії.
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29.05.2025 12:56 Відповісти
Стільки авіаВильотів орків, на ЛІТАЛЬНих апаратах…
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29.05.2025 13:25 Відповісти
А украинской авиации там в противовес не наблюдается, F-16 и прочие?
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29.05.2025 13:58 Відповісти
 
 