Війська РФ активно застосовують FPV-дрони на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупанти на Торецькому напрямку із висоток, які залишилися більш-менш цілими, застосовують FPV-дрони у різні сторони міста - і в північну частину, і в південну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"На цьому напрямку (Торецькому, - Ред.) активно додається така складова, як FPV. Причому з тих висоток, які є на Торецькому напрямку, які залишилися більш-менш цілими, ворог застосовує FPV у різні сторони — і в північну частину, і в південну. Нещодавно на стрімі бачив, як на деревах відблискують нитки від оптоволоконних дронів. І ця складова однозначно збільшилась", - зазначив речник.

Щодо ситуації на північному боці Торецька Запорожець зауважив, що росіяни зосереджують свою активність у напрямках населених пунктів Диліївка і Дружба. За його словами, це відбувається через те, що поблизу цих пунктів наявні посадки, і "ворог намагається із застосуванням мототехніки дістатись до позиції, вступити в бій з Силами оборони в надії захопити ці позиції".

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Водночас речник розповів, що на південному боці міста росіянам не так активно вдається проводити штурмові дії. Він припускає, що це відбувається через побоювання ворога бути знищеним 12 бригадою НГУ "Азов", яка з підрозділами ЗСУ міцно тримає фланг.

"Тому ворог вдається до штурмових дій набагато нижче південного флангу — у напрямку населених пунктів Новооленівка та Яблунівка. Причому намагається туди дістатись на будь-якому двоколісному чи чотириколісному транспорті, використовуючи квадроцикли, мотоцикли", - додав Запорожець.

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