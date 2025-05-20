Окупанти намагаються оточити Торецьк з флангів, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупаційні війська на Торецькому напрямку намагаються обходити ті ділянки фронту, де вони не мають успіху та із флангів оточити місто Торецьк Донецької області.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За його словами, торецький напрямок залишається один із найгарячіших на фронті, росіяни тут збільшують кількість штурмів та активно застосовують мототехніку, тактичну авіацію й артилерію.

Речник наголосив, що російські війська намагаються проводити флангові атаки в районі сіл Диліївка та Дачне та просуватися в напрямку села Романівка.

"Там, де в нього виходить (ворога - ред.) проводити штурмові дії, там де є рух, там він його і продовжує", - пояснив Запорожець.

Він додав, що росіяни взяли за основу цей напрямок, щоб вийти на трасу Мирноград-Костянтинівка та глибше діставати нашу логістику за допомогою FPV-дронів, безпілотників на оптоволокні та тактичної авіації.

ЗСУ в Торецьку контролюють і надалі частину панівних висот, а окупанти намагаються розширити фланги на півночі цього міста. Війська РФ прагнуть повністю окупувати як Торецьк, так і Часів Яр, щоб обійти в подальшому з флангів місто Костянтинівку та захопити його.