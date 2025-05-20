РУС
Новости Бои за Торецк Ситуация на Торецком направлении
533 2

Оккупанты пытаются окружить Торецк с флангов, - ОТГ "Луганськ"

торецьк

Российские оккупационные войска на Торецком направлении пытаются обходить те участки фронта, где они не имеют успеха и с флангов окружить город Торецк Донецкой области.

Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По его словам, торецкое направление остается одним из самых горячих на фронте, россияне здесь увеличивают количество штурмов и активно применяют мототехнику, тактическую авиацию и артиллерию.

Спикер подчеркнул, что российские войска пытаются проводить фланговые атаки в районе сел Дилиевка и Дачное и продвигаться в направлении села Романовка.

торецк

"Там, где у него получается (врага - ред.) проводить штурмовые действия, там где есть движение, там он его и продолжает", - сказал Запорожец.

Он добавил, что россияне взяли за основу это направление, чтобы выйти на трассу Мирноград-Константиновка и глубже доставать нашу логистику с помощью FPV-дронов, беспилотников на оптоволокне и тактической авиации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два мира. До и после: как сейчас выглядит Торецк. ФОТОрепортаж

ВСУ в Торецке контролируют и в дальнейшем часть господствующих высот, а оккупанты пытаются расширить фланги на севере этого города. Войска РФ стремятся полностью оккупировать как Торецк, так и Часов Яр, чтобы обойти в дальнейшем с флангов город Константиновку и захватить его.

