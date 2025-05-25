Войска РФ активно применяют FPV-дроны на Торецком направлении, - ОТГ "Луганск"

Российские оккупанты на Торецком направлении с высоток, которые остались более-менее целыми, применяют FPV-дроны в разные стороны города - и в северную часть, и в южную.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире рассказал спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец.

"На этом направлении (Торецком. - Ред.) активно добавляется такая составляющая, как FPV. Причем с тех высоток, которые есть на Торецком направлении, которые остались более-менее целыми, враг применяет FPV в разные стороны - и в северную часть, и в южную. Недавно на стриме видел, как на деревьях бликуют нити от оптоволоконных дронов. И эта составляющая однозначно увеличилась", - отметил спикер.

Относительно ситуации на северной стороне Торецка Запорожец отметил, что россияне сосредотачивают свою активность в направлениях населенных пунктов Дилиевка и Дружба. По его словам, это происходит из-за того, что вблизи этих пунктов имеются посадки, и "враг пытается с применением мототехники добраться до позиции, вступить в бой с Силами обороны в надежде захватить эти позиции".

Также читайте: Оккупанты пытаются окружить Торецк с флангов, - ОТГ "Луганск"

В то же время спикер рассказал, что на южной стороне города россиянам не так активно удается проводить штурмовые действия. Он предполагает, что это происходит из-за опасений врага быть уничтоженным 12 бригадой НГУ "Азов", которая с подразделениями ВСУ крепко держит фланг.

"Поэтому враг прибегает к штурмовым действиям гораздо ниже южного фланга - в направлении населенных пунктов Новооленовка и Яблоновка. Причем пытается туда добраться на любом двухколесном или четырехколесном транспорте, используя квадроциклы, мотоциклы", - добавил Запорожец.

Читайте: На Торецком направлении россияне сосредотачивают усилия на фланговых атаках, - ОТГ "Луганск"