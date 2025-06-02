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Новини Бойові дії на сході
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Сили оборони знищили 15 російських штурмовиків-мотоциклістів на Торецькому напрямку

Окупант на мотоциклі (фото ілюстративне)

Підрозділи Сил оборони знищили 15 ворожих штурмовиків на мотоциклах, коли ті атакували у напрямку Щербинівки в районі Торецька.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" підполковник Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що на Торецькому напрямку, біля Яблунівки, переважна кількість штурмових дій противника здійснюється із застосуванням піхоти на багі, квадроциклах, мотоциклах, проте наразі ця техніка у невеликій кількості.

"Однак вчора ворог здійснив мотопіхотний штурм із застосуванням мотоциклів у напрямку населеного пункту Щербинівка. І 15 мотоциклів разом з особовим складом були знищені 12-ю бригадою НГУ "Азов", а також приданими підрозділами. Ці штурмові дії зазнали невдачі", - розповів Запорожець.

Читайте: Російські військові значно посилили авіаційну активність на Торецькому напрямку: від 400 до 500 авіаударів, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

знищення (7496) Донецька область (8765) мотоцикл (89) Торецьк (501) Бахмутський район (476)


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02.06.2025 01:19 Відповісти
 
 