РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12892 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
1 672 3

Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы

Россияне увеличивают количество БПЛА, атакующих

В ночь на второе июня российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.

Читайте: Враг запустил 7 ракет и 472 дрона. Уничтожено 3 ракеты и 382 БпЛА, - Воздушные силы

Автор: 

Воздушные силы (2401) Шахед (1147) война в Украине (4597)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються запускати їх на великих висотах - більше двох кілометрів," - заявив головний представник ВПС України Юрій Ігнат українським ЗМІ. "А далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт," - додав Ігнат. Частина запущених "Гераней" - більш дешеві версії без бойоголовок, які слугують оманливими цілями. За підрахунками Ігната, з кожних 100 запущених на Україні безпілотників близько 40 - "обманки".
показать весь комментарий
02.06.2025 01:46 Ответить
«Герані» коштують значно дешевше: близько 20-50 тисяч доларів за штуку. Навіть ракети ППО низького класу, такі як протиракети середньої дальності «Бук-М1», можуть коштувати до 300 000 доларів за штуку.

Patriot запускає перехоплювачі, які коштують до чотирьох мільйонів доларів за штуку. Ця різниця в вартості, в значній мірі, і диктує прагнення Москви наростити виробництво «Гераней» та відправляти їх хвилями.
показать весь комментарий
02.06.2025 01:52 Ответить
Російські безпілотники-камікадзе літають все вище та швидше, що ще більше ускладнює перехоплення. Деякі з модифікацій "Геранів" збільшили максимальну швидкість з 185 до 290 кілометрів на годину.

В результаті, українцям доводиться активніше використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря".
показать весь комментарий
02.06.2025 02:01 Ответить
 
 