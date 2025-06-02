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Россияне запустили по Украине ударные беспилотники, - Воздушные Силы
В ночь на второе июня российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
Движение ударных беспилотников
- Запорожская область - угроза применения врагом ударных БпЛА.
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Patriot запускає перехоплювачі, які коштують до чотирьох мільйонів доларів за штуку. Ця різниця в вартості, в значній мірі, і диктує прагнення Москви наростити виробництво «Гераней» та відправляти їх хвилями.
В результаті, українцям доводиться активніше використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря".