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Новини Атака безпілотників
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Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили

Росіяни збільшують кількість БпЛА, що атакують

В ніч на друге червня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Читайте: Ворог запустив 7 ракет та 472 дрони. Знищено 3 ракети та 382 БпЛА, - Повітряні сили

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"Тактика росіян зараз зводиться до того, що вони постійно змінюють маршрути БПЛА і намагаються запускати їх на великих висотах - більше двох кілометрів," - заявив головний представник ВПС України Юрій Ігнат українським ЗМІ. "А далі пікірують вниз безпосередньо на сам об'єкт," - додав Ігнат. Частина запущених "Гераней" - більш дешеві версії без бойоголовок, які слугують оманливими цілями. За підрахунками Ігната, з кожних 100 запущених на Україні безпілотників близько 40 - "обманки".
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02.06.2025 01:46 Відповісти
«Герані» коштують значно дешевше: близько 20-50 тисяч доларів за штуку. Навіть ракети ППО низького класу, такі як протиракети середньої дальності «Бук-М1», можуть коштувати до 300 000 доларів за штуку.

Patriot запускає перехоплювачі, які коштують до чотирьох мільйонів доларів за штуку. Ця різниця в вартості, в значній мірі, і диктує прагнення Москви наростити виробництво «Гераней» та відправляти їх хвилями.
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02.06.2025 01:52 Відповісти
Російські безпілотники-камікадзе літають все вище та швидше, що ще більше ускладнює перехоплення. Деякі з модифікацій "Геранів" збільшили максимальну швидкість з 185 до 290 кілометрів на годину.

В результаті, українцям доводиться активніше використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря".
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02.06.2025 02:01 Відповісти
 
 