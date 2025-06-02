Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні Сили
В ніч на друге червня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Запорізька область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
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Patriot запускає перехоплювачі, які коштують до чотирьох мільйонів доларів за штуку. Ця різниця в вартості, в значній мірі, і диктує прагнення Москви наростити виробництво «Гераней» та відправляти їх хвилями.
В результаті, українцям доводиться активніше використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси класу "земля-повітря".