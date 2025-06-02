Лукашенко отправился в Китай, где встретится с Си Цзиньпином
Белорусский диктатор Александр Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут белорусские пропагандистские СМИ.
Так, сначала состоится встреча в формате "с глазу на глаз", а затем стороны обсудят развитие отношений между странами, совместные проекты и тому подобное.
В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества, отмечают СМИ.
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+10 Серый Вовк
показать весь комментарий02.06.2025 09:29 Ссылка
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Він там гризьоть граніт кітайськіх наук.
Так шо може замість бєлокацапії буде у нас сусідкою бєлокитайція.
Зрозумів і давно що тіки сидячи на китайському х.. не сяде на расійський тим паче що Китай хз де і немає спільного кордону.
На відміну від України нема ні х я ні вугілля ні урану ні моря ні чорноземів а якось живуть...
це я про підрів що керують Україною
може ще хто крім мене чудується чому ще ніхто не в тюрязі за знищення ЗСУ до 2014 р
Значить, що хла вже списав у пасив)
було б класно якби зараз білоруси почали заворушення і показали китаю що весь лакашенківський режим тримається лише на його особистості і російських багнетах