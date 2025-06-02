Лукашенко отправился в Китай, где встретится с Си Цзиньпином

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут белорусские пропагандистские СМИ.

Так, сначала состоится встреча в формате "с глазу на глаз", а затем стороны обсудят развитие отношений между странами, совместные проекты и тому подобное.

В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества, отмечают СМИ.

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