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Новости Лукашенко посещает Китай
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Лукашенко отправился в Китай, где встретится с Си Цзиньпином

Лукашенко отправился с визитом в Китай. Что известно

Белорусский диктатор Александр Лукашенко 2-4 июня совершит визит в Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут белорусские пропагандистские СМИ.

Так, сначала состоится встреча в формате "с глазу на глаз", а затем стороны обсудят развитие отношений между странами, совместные проекты и тому подобное.

В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества, отмечают СМИ.

Читайте: В Литве обнаружили схему поставок люксовой одежды в Россию через Беларусь. К ней причастен приближенный к Лукашенко бизнесмен

Автор: 

Китай (3037) Лукашенко Александр (3617) Си Цзиньпин (298)


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Топ комментарии
+10
Поехал челон бить новому господину. ху*ло уже ни в тренде, нема у ху*ла самолётов.
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02.06.2025 09:29
+6
Картошку будет просить на коленях.
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02.06.2025 09:42
+4
До свого хазяїна поїхав ЦУ отримувати. До речі цей виродок теж один із хороших хлопців Тампона з якого він хоче зняти санкції і побудувати торгові відносини. Робіть висновки за кого Тампакс топить
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02.06.2025 09:35
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Поехал челон бить новому господину. ху*ло уже ни в тренде, нема у ху*ла самолётов.
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02.06.2025 09:29 Ответить
А разом і провєдать сина Колю.
Він там гризьоть граніт кітайськіх наук.
Так шо може замість бєлокацапії буде у нас сусідкою бєлокитайція.
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02.06.2025 10:15 Ответить
До свого хазяїна поїхав ЦУ отримувати. До речі цей виродок теж один із хороших хлопців Тампона з якого він хоче зняти санкції і побудувати торгові відносини. Робіть висновки за кого Тампакс топить
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02.06.2025 09:35 Ответить
Навіщо, всі і так розуміють, що він не самостійний, тільки і може змінювати хазяїна, бо бульби ху...лу не дав. Мабуть зрозумів що ху...ло вже гроші тільки малювати може
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02.06.2025 10:48 Ответить
покаже на мапі дядечку сі, звідки готувалося нападєніє дронами
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02.06.2025 09:42 Ответить
Картошку будет просить на коленях.
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02.06.2025 09:42 Ответить
Поїхав царю своєму поклони робити. ***** вже грошиків недає бо в самооо там вже заусекі пилом припадають, то поїхав запитати скільки грошиків за родіну дадуть кітайози.
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02.06.2025 09:43 Ответить
Поїхав до обкому партії
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02.06.2025 09:48 Ответить
Ого, а пюренфюрер піднявся. Хоча номінально це якби рівнорангова зустріч, але ж всі розуміють, шо це не зовсім так.
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02.06.2025 09:50 Ответить
Холоп поїхав до хазяїна, яка зустріч, що наказано то і виконує. Хоча може будуть обговорювати загальний кордон з Китаєм
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02.06.2025 10:52 Ответить
Бацька хииииитрий!
Зрозумів і давно що тіки сидячи на китайському х.. не сяде на расійський тим паче що Китай хз де і немає спільного кордону.
На відміну від України нема ні х я ні вугілля ні урану ні моря ні чорноземів а якось живуть...
це я про підрів що керують Україною
може ще хто крім мене чудується чому ще ніхто не в тюрязі за знищення ЗСУ до 2014 р
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02.06.2025 09:53 Ответить
Будуть обговорювати долю валодї *****
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02.06.2025 09:57 Ответить
Оце чуйка в керівника колгоспу!
Значить, що хла вже списав у пасив)
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02.06.2025 10:02 Ответить
куйло послав за мотоциклетними моторами до "щахедів".котрі.мабуть виробляє для 3,14дерації "бульборосія"
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02.06.2025 10:03 Ответить
іді вазьмі 15 рублє у касі
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02.06.2025 10:21 Ответить
за карошкай
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02.06.2025 10:26 Ответить
те що Лука поїхав сам говорити через голову росії - це вже є знак. значить він вже не боїться путю і , баче що той вже сам на ладан дише от і вирішив змінити сюзирена.
було б класно якби зараз білоруси почали заворушення і показали китаю що весь лакашенківський режим тримається лише на його особистості і російських багнетах
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02.06.2025 10:35 Ответить
 
 