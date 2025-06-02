Лукашенко вирушив до Китаю, де зустрінеться із Сі Цзіньпіном

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 2-4 червня здійснить візит до Пекіну, де зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть білоруські пропагандистські ЗМІ.

Так, спочатку відбудеться зустріч у форматі "віч-на-віч", а потім сторони обговорять розвиток відносин між країнами, спільні проєкти тощо.

У центрі уваги будуть також питання міжнародного співробітництва, зазначають ЗМІ.

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