Лукашенко вирушив до Китаю, де зустрінеться із Сі Цзіньпіном
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 2-4 червня здійснить візит до Пекіну, де зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть білоруські пропагандистські ЗМІ.
Так, спочатку відбудеться зустріч у форматі "віч-на-віч", а потім сторони обговорять розвиток відносин між країнами, спільні проєкти тощо.
У центрі уваги будуть також питання міжнародного співробітництва, зазначають ЗМІ.
Топ коментарі
+8 Серый Вовк
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+3 govtva
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+2 ALEX SUROVV #593022
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Він там гризьоть граніт кітайськіх наук.
Так шо може замість бєлокацапії буде у нас сусідкою бєлокитайція.
Зрозумів і давно що тіки сидячи на китайському х.. не сяде на расійський тим паче що Китай хз де і немає спільного кордону.
На відміну від України нема ні х я ні вугілля ні урану ні моря ні чорноземів а якось живуть...
це я про підрів що керують Україною
може ще хто крім мене чудується чому ще ніхто не в тюрязі за знищення ЗСУ до 2014 р
Значить, що хла вже списав у пасив)
В отличии от "западников" пресмыкающихся перед сша и европой,
Лукашенко укрепляет взаимовыгодные связи с надежными и добросовестными партнерами из Китая.
Стараниями Лукашенко, Китай инвестирует огромные суммы в развитие и процветание экономики Беларуссии.
В ходе этого визита, Батька намерен добиться еще больших вложений в совместные проекты.