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Новини Лукашенко відвідує Китай
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Лукашенко вирушив до Китаю, де зустрінеться із Сі Цзіньпіном

Лукашенко вирушив із візитом до Китаю. Що відомо

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 2-4 червня здійснить візит до Пекіну, де зустрінеться із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть білоруські пропагандистські ЗМІ.

Так, спочатку відбудеться зустріч у форматі "віч-на-віч", а потім сторони обговорять розвиток відносин між країнами, спільні проєкти тощо.

У центрі уваги будуть також питання міжнародного співробітництва, зазначають ЗМІ.

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Автор: 

Китай (4689) Лукашенко Олександр (2660) Сі Цзіньпін (332)


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Топ коментарі
+8
Поехал челон бить новому господину. ху*ло уже ни в тренде, нема у ху*ла самолётов.
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02.06.2025 09:29
+3
Картошку будет просить на коленях.
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02.06.2025 09:42
+2
До свого хазяїна поїхав ЦУ отримувати. До речі цей виродок теж один із хороших хлопців Тампона з якого він хоче зняти санкції і побудувати торгові відносини. Робіть висновки за кого Тампакс топить
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02.06.2025 09:35
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Поехал челон бить новому господину. ху*ло уже ни в тренде, нема у ху*ла самолётов.
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02.06.2025 09:29 Відповісти
А разом і провєдать сина Колю.
Він там гризьоть граніт кітайськіх наук.
Так шо може замість бєлокацапії буде у нас сусідкою бєлокитайція.
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02.06.2025 10:15 Відповісти
До свого хазяїна поїхав ЦУ отримувати. До речі цей виродок теж один із хороших хлопців Тампона з якого він хоче зняти санкції і побудувати торгові відносини. Робіть висновки за кого Тампакс топить
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02.06.2025 09:35 Відповісти
покаже на мапі дядечку сі, звідки готувалося нападєніє дронами
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02.06.2025 09:42 Відповісти
Картошку будет просить на коленях.
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02.06.2025 09:42 Відповісти
Поїхав царю своєму поклони робити. ***** вже грошиків недає бо в самооо там вже заусекі пилом припадають, то поїхав запитати скільки грошиків за родіну дадуть кітайози.
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02.06.2025 09:43 Відповісти
Поїхав до обкому партії
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02.06.2025 09:48 Відповісти
Ого, а пюренфюрер піднявся. Хоча номінально це якби рівнорангова зустріч, але ж всі розуміють, шо це не зовсім так.
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02.06.2025 09:50 Відповісти
Бацька хииииитрий!
Зрозумів і давно що тіки сидячи на китайському х.. не сяде на расійський тим паче що Китай хз де і немає спільного кордону.
На відміну від України нема ні х я ні вугілля ні урану ні моря ні чорноземів а якось живуть...
це я про підрів що керують Україною
може ще хто крім мене чудується чому ще ніхто не в тюрязі за знищення ЗСУ до 2014 р
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02.06.2025 09:53 Відповісти
Будуть обговорювати долю валодї *****
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02.06.2025 09:57 Відповісти
Оце чуйка в керівника колгоспу!
Значить, що хла вже списав у пасив)
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02.06.2025 10:02 Відповісти
куйло послав за мотоциклетними моторами до "щахедів".котрі.мабуть виробляє для 3,14дерації "бульборосія"
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02.06.2025 10:03 Відповісти
Лукашенко единственный лидер на постсоветском пространстве, который обеспечил своему народу стабильность и благополучие.
В отличии от "западников" пресмыкающихся перед сша и европой,
Лукашенко укрепляет взаимовыгодные связи с надежными и добросовестными партнерами из Китая.
Стараниями Лукашенко, Китай инвестирует огромные суммы в развитие и процветание экономики Беларуссии.
В ходе этого визита, Батька намерен добиться еще больших вложений в совместные проекты.
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02.06.2025 10:09 Відповісти
іді вазьмі 15 рублє у касі
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02.06.2025 10:21 Відповісти
за карошкай
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02.06.2025 10:26 Відповісти
 
 