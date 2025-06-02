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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Британия построит 12 ударных подводных лодок как "сигнал Москве", - Bloomberg

подводная лодка Великобритания

Великобритания намерена построить 12 ударных подводных лодок как "сигнал Москве".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, правительство премьер-министра Кира Стармера сегодня должно обнародовать планы по повышению "боевой готовности" Великобритании, в частности, 15 млрд фунтов стерлингов (20 млрд долларов) хотят потратить на программу ядерных боеголовок и строительство до 12 новых подводных лодок в рамках программы AUKUS, сообщило британское Минобороны.

Программу AUKUS Лондон ведет вместе с США и Австралией.

По данным издания, увеличенный флот заменит британские подводные лодки класса Astute, хотя и не раньше конца 2030-х годов.

Министр обороны Джон Гили заявил BBC, что стратегический обзор обороны в понедельник покажет угрозы, стоящие перед страной. Также он будет содержать рекомендации по их преодолению и пошлет "сигнал Москве".

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"Мы знаем, что угрозы растут, и должны действовать решительно, чтобы противостоять российской агрессии. Благодаря новым современным подводным лодкам, которые будут патрулировать международные воды, и нашей собственной программе ядерных боеголовок мы обезопасим Британию дома и международные силы за рубежом", - заявил Гили.

Кроме того, отмечается, что Великобритания также построит шесть новых заводов по производству боеприпасов, чтобы создать "постоянно активное" промышленное производство, закупит до 7 тыс. ракет дальнего радиуса действия и инвестирует в свою кибербезопасность и запасы вспомогательного оборудования.

Автор: 

Великобритания (5018) оборона (5230) флот (815) лодка (20)


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Топ комментарии
+5
Ну теперь стало совершенно ясно, что у Ху*ла всё идёт по плану.. при чём похоже что план этот разрабатывался в МИ 6.
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02.06.2025 09:54
+5
НАШО? - 100 000 дронів і потоплять всі їх човни в базах
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02.06.2025 09:56
+3
Всі такі відважні поки війна в Україні йде і йде, човни десь будують, ракети дальнього радіусу дії, сильні сигнали надсилають. Хто жив той живе.
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02.06.2025 09:58
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Правила форума Совет форумчан
Ну теперь стало совершенно ясно, что у Ху*ла всё идёт по плану.. при чём похоже что план этот разрабатывался в МИ 6.
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02.06.2025 09:54 Ответить
НАШО? - 100 000 дронів і потоплять всі їх човни в базах
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02.06.2025 09:56 Ответить
Генерали (у даному випадку адмірали) завжди готуються до минулої війни...
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02.06.2025 12:02 Ответить
Всі такі відважні поки війна в Україні йде і йде, човни десь будують, ракети дальнього радіусу дії, сильні сигнали надсилають. Хто жив той живе.
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02.06.2025 09:58 Ответить
Але треба пам'ятать, що підводному човну треба вспливати, щоб поповнити запаси повітря, а там його і бац
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02.06.2025 10:04 Ответить
Атомним човнам не треба. Там стоїть система регенерації кисню.
В неатомних є така фігня - шноркель, воно виставляє трубу назовні, не вспливаючи на поверхню. Хоча радянським човнам біля Куби в свій час цей девайс не допоміг.
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02.06.2025 10:13 Ответить
Верніть москві історичну назву Кучково і на човнах зекономите. (В XII веке саму Москву называли Кучково (как, например, в берестяной грамоте, найденной в Новгороде и предположительно датируемой второй половиной XII века.)
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02.06.2025 10:10 Ответить
Можете хоч сто човнів побудувати. Це не буде ніяким сигналом поки не побудуєте яйця, шоб ті човни використовувати.
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02.06.2025 10:10 Ответить
Казкові довбо-оби....
Таке враження що в них дупи замість голови.....
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02.06.2025 10:11 Ответить
І шо?..
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02.06.2025 10:39 Ответить
 
 