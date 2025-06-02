Британия построит 12 ударных подводных лодок как "сигнал Москве", - Bloomberg
Великобритания намерена построить 12 ударных подводных лодок как "сигнал Москве".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается, правительство премьер-министра Кира Стармера сегодня должно обнародовать планы по повышению "боевой готовности" Великобритании, в частности, 15 млрд фунтов стерлингов (20 млрд долларов) хотят потратить на программу ядерных боеголовок и строительство до 12 новых подводных лодок в рамках программы AUKUS, сообщило британское Минобороны.
Программу AUKUS Лондон ведет вместе с США и Австралией.
По данным издания, увеличенный флот заменит британские подводные лодки класса Astute, хотя и не раньше конца 2030-х годов.
Министр обороны Джон Гили заявил BBC, что стратегический обзор обороны в понедельник покажет угрозы, стоящие перед страной. Также он будет содержать рекомендации по их преодолению и пошлет "сигнал Москве".
"Мы знаем, что угрозы растут, и должны действовать решительно, чтобы противостоять российской агрессии. Благодаря новым современным подводным лодкам, которые будут патрулировать международные воды, и нашей собственной программе ядерных боеголовок мы обезопасим Британию дома и международные силы за рубежом", - заявил Гили.
Кроме того, отмечается, что Великобритания также построит шесть новых заводов по производству боеприпасов, чтобы создать "постоянно активное" промышленное производство, закупит до 7 тыс. ракет дальнего радиуса действия и инвестирует в свою кибербезопасность и запасы вспомогательного оборудования.
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В неатомних є така фігня - шноркель, воно виставляє трубу назовні, не вспливаючи на поверхню. Хоча радянським човнам біля Куби в свій час цей девайс не допоміг.
Таке враження що в них дупи замість голови.....