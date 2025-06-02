Британія побудує 12 ударних підводних човнів як "сигнал Москві", - Bloomberg

Велика Британія має намір побудувати 12 ударних підводних човнів як "сигнал Москві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера сьогодні має оприлюднити плани щодо підвищення "бойової готовності" Великої Британії, зокрема, 15 млрд фунтів стерлінгів (20 млрд доларів) хочуть витратити на програму ядерних боєголовок та будівництво до 12 нових підводних човнів у рамках програми AUKUS, повідомило британське Міноборони.

Програму AUKUS Лондон веде разом зі США та Австралією.

За даними видання, збільшений флот замінить британські підводні човни класу Astute, хоча й не раніше кінця 2030-х років.

Міністр оборони Джон Гілі заявив BBC, що стратегічний огляд оборони в понеділок покаже загрози, що стоять перед країною. Також він міститиме рекомендації щодо їхнього подолання та надішле "сигнал Москві".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести тактичну ядерну зброю, - The Times

"Ми знаємо, що загрози зростають, і повинні діяти рішуче, щоб протистояти російській агресії. Завдяки новим сучасним підводним човнам, що патрулюватимуть міжнародні води, та нашій власній програмі ядерних боєголовок ми убезпечимо Британію вдома та міжнародні сили за кордоном", - заявив Гілі.

Окрім того, зазначається, що Велика Британія також побудує шість нових заводів з виробництва боєприпасів, щоб створити "постійно активне" промислове виробництво, закупить до 7 тис. ракет дальнього радіуса дії та інвестує у свою кібербезпеку та запаси допоміжного обладнання.