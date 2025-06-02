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Новини Оборонні витрати НАТО
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Британія побудує 12 ударних підводних човнів як "сигнал Москві", - Bloomberg

підводний човен Британія

Велика Британія має намір побудувати 12 ударних підводних човнів як "сигнал Москві".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера сьогодні має оприлюднити плани щодо підвищення "бойової готовності" Великої Британії, зокрема, 15 млрд фунтів стерлінгів (20 млрд доларів) хочуть витратити на програму ядерних боєголовок та будівництво до 12 нових підводних човнів у рамках програми AUKUS, повідомило британське Міноборони.

Програму AUKUS Лондон веде разом зі США та Австралією.

За даними видання, збільшений флот замінить британські підводні човни класу Astute, хоча й не раніше кінця 2030-х років.

Міністр оборони Джон Гілі заявив BBC, що стратегічний огляд оборони в понеділок покаже загрози, що стоять перед країною. Також він міститиме рекомендації щодо їхнього подолання та надішле "сигнал Москві".

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"Ми знаємо, що загрози зростають, і повинні діяти рішуче, щоб протистояти російській агресії. Завдяки новим сучасним підводним човнам, що патрулюватимуть міжнародні води, та нашій власній програмі ядерних боєголовок ми убезпечимо Британію вдома та міжнародні сили за кордоном", - заявив Гілі.

Окрім того, зазначається, що Велика Британія також побудує шість нових заводів з виробництва боєприпасів, щоб створити "постійно активне" промислове виробництво, закупить до 7 тис. ракет дальнього радіуса дії та інвестує у свою кібербезпеку та запаси допоміжного обладнання.

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Велика Британія (5650) оборона (4820) флот (340) човен (23)


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Ну теперь стало совершенно ясно, что у Ху*ла всё идёт по плану.. при чём похоже что план этот разрабатывался в МИ 6.
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02.06.2025 09:54 Відповісти
НАШО? - 100 000 дронів і потоплять всі їх човни в базах
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02.06.2025 09:56 Відповісти
Всі такі відважні поки війна в Україні йде і йде, човни десь будують, ракети дальнього радіусу дії, сильні сигнали надсилають. Хто жив той живе.
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02.06.2025 09:58 Відповісти
Але треба пам'ятать, що підводному човну треба вспливати, щоб поповнити запаси повітря, а там його і бац
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02.06.2025 10:04 Відповісти
Атомним човнам не треба. Там стоїть система регенерації кисню.
В неатомних є така фігня - шноркель, воно виставляє трубу назовні, не вспливаючи на поверхню. Хоча радянським човнам біля Куби в свій час цей девайс не допоміг.
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02.06.2025 10:13 Відповісти
Верніть москві історичну назву Кучково і на човнах зекономите. (В XII веке саму Москву называли Кучково (как, например, в берестяной грамоте, найденной в Новгороде и предположительно датируемой второй половиной XII века.)
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02.06.2025 10:10 Відповісти
Можете хоч сто човнів побудувати. Це не буде ніяким сигналом поки не побудуєте яйця, шоб ті човни використовувати.
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02.06.2025 10:10 Відповісти
Казкові довбо-оби....
Таке враження що в них дупи замість голови.....
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02.06.2025 10:11 Відповісти
 
 