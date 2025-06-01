Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести тактичну ядерну зброю, - The Times

Велика Британія планує придбати американські винищувачі, які здатні нести тактичну ядерну зброю, у рамках масштабного розширення засобів стримування для протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на високопосадовців, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin.

Винищувачі F-35A мають дальність польоту 1400 км –– більше, ніж інші варіанти F-35 - і здатні нести термоядерну бомбу B61 потужністю від 0,3 до 340 кілотонн (до прикладу, ядерна бомба "Малюк", скинута на Хіросіму, мала потужність 15 кілотонн).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лондон має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю, - британський полковник Кемп

Уряд Кіра Стармера веде надзвичайно чутливі переговори щодо цього питання, яке може стати найзначнішою зміною у системі ядерного стримування Великої Британії з часів холодної війни й визнає, що світ вступив у небезпечнішу ядерну епоху.

Міністр оборони Джон Гілі в інтерв'ю The Sunday Times відмовився коментувати ці переговори, проте визнав, що Британія має адаптуватися до "нової ери загроз".

"Світ, безумовно, стає більш небезпечним. Ядерні ризики зростають. Ми стикаємося зараз, вперше після закінчення холодної війни, з серйозним зростанням ризиків конфлікту між державами", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран збільшив запаси збагаченого урану, його може вистачити на 9 ядерних бомб, - МАГАТЕ

Британці прагнуть придбати американські винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєприпаси.

Ці літаки сформують другий компонент ядерного стримування. Їх можуть використати в ситуаціях, які не передбачають повномасштабної війни, а також розгортати безпосередньо на полі бою.

Стармер вже висловив свою підтримку цим планам, і, за повідомленнями, відповідні переговори з Пентагоном уже відбулися.

Наявність дворівневої системи ядерного стримування означатиме, що Велика Британія і її європейські союзники зможуть дати чітку й обмежену відповідь на будь-яку російську атаку, додає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа розглядає захист України без участі США через позицію Трампа, - The Telegraph