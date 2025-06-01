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Новини Британія хоче купити у США ядерні винищувачі
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Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести тактичну ядерну зброю, - The Times

Британія планує купити у США ядерні винищувачі

Велика Британія планує придбати американські винищувачі, які здатні нести тактичну ядерну зброю, у рамках масштабного розширення засобів стримування для протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

Про це повідомляє The Times з посиланням на високопосадовців, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin. 

Винищувачі F-35A мають дальність польоту 1400 км –– більше, ніж інші варіанти F-35 - і здатні нести термоядерну бомбу B61 потужністю від 0,3 до 340 кілотонн (до прикладу, ядерна бомба "Малюк", скинута на Хіросіму, мала потужність 15 кілотонн).

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Уряд Кіра Стармера веде надзвичайно чутливі переговори щодо цього питання, яке може стати найзначнішою зміною у системі ядерного стримування Великої Британії з часів холодної війни й визнає, що світ вступив у небезпечнішу ядерну епоху.

Міністр оборони Джон Гілі в інтерв'ю The Sunday Times відмовився коментувати ці переговори, проте визнав, що Британія має адаптуватися до "нової ери загроз".

"Світ, безумовно, стає більш небезпечним. Ядерні ризики зростають. Ми стикаємося зараз, вперше після закінчення холодної війни, з серйозним зростанням ризиків конфлікту між державами", - наголосив він.

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Британці прагнуть придбати американські винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєприпаси. 

Ці літаки сформують другий компонент ядерного стримування. Їх можуть використати в ситуаціях, які не передбачають повномасштабної війни, а також розгортати безпосередньо на полі бою.

Стармер вже висловив свою підтримку цим планам, і, за повідомленнями, відповідні переговори з Пентагоном уже відбулися.

Наявність дворівневої системи ядерного стримування означатиме, що Велика Британія і її європейські союзники зможуть дати чітку й обмежену відповідь на будь-яку російську атаку, додає видання.

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Автор: 

Велика Британія (5649) літак (2938) США (23343) ядерна зброя (1169)


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Топ коментарі
+6
Попросіть краще дрони в України.
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01.06.2025 17:12
+6
будь-ласка, українською
і Вам не складно, і адіннарот трохи менший
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01.06.2025 17:13
+5
я б не став шось брати в Америки після слів трампона що вони можуть в любий момент свою зброю віддалено відключити
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01.06.2025 17:09
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Шутки шутками но кроме авиации мы сегодня долбанули и по подводному флоту, в Североморске что-то рвёт не по детски. Слава УКРАИНЕ!!!
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01.06.2025 17:08 Відповісти
будь-ласка, українською
і Вам не складно, і адіннарот трохи менший
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01.06.2025 17:13 Відповісти
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01.06.2025 17:15 Відповісти
я б не став шось брати в Америки після слів трампона що вони можуть в любий момент свою зброю віддалено відключити
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01.06.2025 17:09 Відповісти
Не можуть вони її відключити. Відключити можуть підтримку та подальше оновлення систем зброї. Але це не означає що вона в один момент перетвориться в металобрухт.
Ніхто при здоровому глузді, не заложить в зброю можливість дистанційного відключення - для противника це буде як червона ганчірка для бика, всі шпигуни будуть шукати можливість доступу до такого.
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01.06.2025 17:15 Відповісти
в мене немає підстав не довіряти словам трампона
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01.06.2025 17:17 Відповісти
Державний департамент США 13 серпня 2024, дозволив продаж Ізраїлю 50 нових літаків F-15 в рамках довгоочікуваної угоди на суму 18,8 мільярда доларів, яка була пов'язана з наслідками війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is.
Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.

F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
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01.06.2025 17:11 Відповісти
Попросіть краще дрони в України.
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01.06.2025 17:12 Відповісти
А для доставки ЯЗ дійсно необхідні спеціальні засоби? Чи можна таки кукурузником доставити?
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01.06.2025 17:18 Відповісти
Ой як сьогодні підгорає на болотах! Чекаю визгу соловйова, скабєєвої, кісєльова, сімонян та інших пропогандонів на їх токшоу! 😁
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01.06.2025 17:19 Відповісти
>> до прикладу, ядерна бомба "Малюк", скинута на Хіросіму, мала потужність 15 кілотонн...

🤔
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01.06.2025 17:23 Відповісти
Пусть сразу заказывают в укранском камуфляже и с украинскими опознавательными знаками!

Rule, Britannia!
Britannia rule the waves!

(мой первод:
"Руль Британьи,
Британьи дайте руль!")
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01.06.2025 17:29 Відповісти
Навіщо? Ядерної війни не буде. Кінець світу описано в останній книзі Біблії, там все по другому піде
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01.06.2025 18:33 Відповісти
 
 