Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести тактичну ядерну зброю, - The Times
Велика Британія планує придбати американські винищувачі, які здатні нести тактичну ядерну зброю, у рамках масштабного розширення засобів стримування для протидії зростаючій загрозі з боку Росії.
Про це повідомляє The Times з посиланням на високопосадовців, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Британія хоче придбати винищувачі F-35A компанії Lockheed Martin.
Винищувачі F-35A мають дальність польоту 1400 км –– більше, ніж інші варіанти F-35 - і здатні нести термоядерну бомбу B61 потужністю від 0,3 до 340 кілотонн (до прикладу, ядерна бомба "Малюк", скинута на Хіросіму, мала потужність 15 кілотонн).
Уряд Кіра Стармера веде надзвичайно чутливі переговори щодо цього питання, яке може стати найзначнішою зміною у системі ядерного стримування Великої Британії з часів холодної війни й визнає, що світ вступив у небезпечнішу ядерну епоху.
Міністр оборони Джон Гілі в інтерв'ю The Sunday Times відмовився коментувати ці переговори, проте визнав, що Британія має адаптуватися до "нової ери загроз".
"Світ, безумовно, стає більш небезпечним. Ядерні ризики зростають. Ми стикаємося зараз, вперше після закінчення холодної війни, з серйозним зростанням ризиків конфлікту між державами", - наголосив він.
Британці прагнуть придбати американські винищувачі, здатні запускати гравітаційні бомби з меншою потужністю, ніж звичайні ядерні боєприпаси.
Ці літаки сформують другий компонент ядерного стримування. Їх можуть використати в ситуаціях, які не передбачають повномасштабної війни, а також розгортати безпосередньо на полі бою.
Стармер вже висловив свою підтримку цим планам, і, за повідомленнями, відповідні переговори з Пентагоном уже відбулися.
Наявність дворівневої системи ядерного стримування означатиме, що Велика Британія і її європейські союзники зможуть дати чітку й обмежену відповідь на будь-яку російську атаку, додає видання.
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і Вам не складно, і адіннарот трохи менший
Ніхто при здоровому глузді, не заложить в зброю можливість дистанційного відключення - для противника це буде як червона ганчірка для бика, всі шпигуни будуть шукати можливість доступу до такого.
Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is.
Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
🤔
Rule, Britannia!
Britannia rule the waves!
(мой первод:
"Руль Британьи,
Британьи дайте руль!")