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Новости Британия хочет купить у США истребители
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Британия хочет приобрести у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, - The Times

Британия планирует купить у США ядерные истребители

Великобритания планирует приобрести американские истребители, которые способны нести тактическое ядерное оружие, в рамках масштабного расширения средств сдерживания для противодействия растущей угрозе со стороны России.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Британия хочет приобрести истребители F-35A компании Lockheed Martin.

Истребители F-35A имеют дальность полета 1400 км - больше, чем другие варианты F-35 - и способны нести термоядерную бомбу B61 мощностью от 0,3 до 340 килотонн (к примеру, ядерная бомба "Малыш", сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн).

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Правительство Кира Стармера ведет чрезвычайно чувствительные переговоры по этому вопросу, который может стать самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны и признает, что мир вступил в более опасную ядерную эпоху.

Министр обороны Джон Гили в интервью The Sunday Times отказался комментировать эти переговоры, однако признал, что Британия должна адаптироваться к "новой эре угроз".

"Мир, безусловно, становится более опасным. Ядерные риски растут. Мы сталкиваемся сейчас, впервые после окончания холодной войны, с серьезным ростом рисков конфликта между государствами", - подчеркнул он.

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Британцы стремятся приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеприпасы.

Эти самолеты сформируют второй компонент ядерного сдерживания. Их могут использовать в ситуациях, которые не предусматривают полномасштабной войны, а также разворачивать непосредственно на поле боя.

Стармер уже выразил свою поддержку этим планам, и, по сообщениям, соответствующие переговоры с Пентагоном уже состоялись.

Наличие двухуровневой системы ядерного сдерживания будет означать, что Великобритания и ее европейские союзники смогут дать четкий и ограниченный ответ на любую российскую атаку, добавляет издание.

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Автор: 

Великобритания (5017) самолет (3620) США (27090) ядерное оружие (1350)


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Шутки шутками но кроме авиации мы сегодня долбанули и по подводному флоту, в Североморске что-то рвёт не по детски. Слава УКРАИНЕ!!!
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01.06.2025 17:08 Ответить
будь-ласка, українською
і Вам не складно, і адіннарот трохи менший
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01.06.2025 17:13 Ответить
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01.06.2025 17:15 Ответить
я б не став шось брати в Америки після слів трампона що вони можуть в любий момент свою зброю віддалено відключити
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01.06.2025 17:09 Ответить
Не можуть вони її відключити. Відключити можуть підтримку та подальше оновлення систем зброї. Але це не означає що вона в один момент перетвориться в металобрухт.
Ніхто при здоровому глузді, не заложить в зброю можливість дистанційного відключення - для противника це буде як червона ганчірка для бика, всі шпигуни будуть шукати можливість доступу до такого.
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01.06.2025 17:15 Ответить
в мене немає підстав не довіряти словам трампона
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01.06.2025 17:17 Ответить
Державний департамент США 13 серпня 2024, дозволив продаж Ізраїлю 50 нових літаків F-15 в рамках довгоочікуваної угоди на суму 18,8 мільярда доларів, яка була пов'язана з наслідками війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is.
Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.

F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.
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01.06.2025 17:11 Ответить
Попросіть краще дрони в України.
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01.06.2025 17:12 Ответить
А для доставки ЯЗ дійсно необхідні спеціальні засоби? Чи можна таки кукурузником доставити?
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01.06.2025 17:18 Ответить
Ой як сьогодні підгорає на болотах! Чекаю визгу соловйова, скабєєвої, кісєльова, сімонян та інших пропогандонів на їх токшоу! 😁
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01.06.2025 17:19 Ответить
 
 