Британия хочет приобрести у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, - The Times
Великобритания планирует приобрести американские истребители, которые способны нести тактическое ядерное оружие, в рамках масштабного расширения средств сдерживания для противодействия растущей угрозе со стороны России.
Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Британия хочет приобрести истребители F-35A компании Lockheed Martin.
Истребители F-35A имеют дальность полета 1400 км - больше, чем другие варианты F-35 - и способны нести термоядерную бомбу B61 мощностью от 0,3 до 340 килотонн (к примеру, ядерная бомба "Малыш", сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн).
Правительство Кира Стармера ведет чрезвычайно чувствительные переговоры по этому вопросу, который может стать самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны и признает, что мир вступил в более опасную ядерную эпоху.
Министр обороны Джон Гили в интервью The Sunday Times отказался комментировать эти переговоры, однако признал, что Британия должна адаптироваться к "новой эре угроз".
"Мир, безусловно, становится более опасным. Ядерные риски растут. Мы сталкиваемся сейчас, впервые после окончания холодной войны, с серьезным ростом рисков конфликта между государствами", - подчеркнул он.
Британцы стремятся приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеприпасы.
Эти самолеты сформируют второй компонент ядерного сдерживания. Их могут использовать в ситуациях, которые не предусматривают полномасштабной войны, а также разворачивать непосредственно на поле боя.
Стармер уже выразил свою поддержку этим планам, и, по сообщениям, соответствующие переговоры с Пентагоном уже состоялись.
Наличие двухуровневой системы ядерного сдерживания будет означать, что Великобритания и ее европейские союзники смогут дать четкий и ограниченный ответ на любую российскую атаку, добавляет издание.
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Ніхто при здоровому глузді, не заложить в зброю можливість дистанційного відключення - для противника це буде як червона ганчірка для бика, всі шпигуни будуть шукати можливість доступу до такого.
Угода включає 50 нових літаків F-15IA та 25 комплектів модифікацій Mid-Life Update для 25 існуючих у країні F-15Is.
Очікується, що поставки почнуться в 2029 році.
F-15IA, який є варіантом F-15EX, має можливість нести ядерну зброю. F-15E Strike Eagle, споріднена модель, успішно пройшла випробування з ядерною бомбою B61-12. Це вказує на те, що F-15IA також може бути оснащений подібними можливостями.