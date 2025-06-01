Британия хочет приобрести у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие, - The Times

Великобритания планирует приобрести американские истребители, которые способны нести тактическое ядерное оружие, в рамках масштабного расширения средств сдерживания для противодействия растущей угрозе со стороны России.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Британия хочет приобрести истребители F-35A компании Lockheed Martin.

Истребители F-35A имеют дальность полета 1400 км - больше, чем другие варианты F-35 - и способны нести термоядерную бомбу B61 мощностью от 0,3 до 340 килотонн (к примеру, ядерная бомба "Малыш", сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн).

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Правительство Кира Стармера ведет чрезвычайно чувствительные переговоры по этому вопросу, который может стать самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны и признает, что мир вступил в более опасную ядерную эпоху.

Министр обороны Джон Гили в интервью The Sunday Times отказался комментировать эти переговоры, однако признал, что Британия должна адаптироваться к "новой эре угроз".

"Мир, безусловно, становится более опасным. Ядерные риски растут. Мы сталкиваемся сейчас, впервые после окончания холодной войны, с серьезным ростом рисков конфликта между государствами", - подчеркнул он.

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Британцы стремятся приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеприпасы.

Эти самолеты сформируют второй компонент ядерного сдерживания. Их могут использовать в ситуациях, которые не предусматривают полномасштабной войны, а также разворачивать непосредственно на поле боя.

Стармер уже выразил свою поддержку этим планам, и, по сообщениям, соответствующие переговоры с Пентагоном уже состоялись.

Наличие двухуровневой системы ядерного сдерживания будет означать, что Великобритания и ее европейские союзники смогут дать четкий и ограниченный ответ на любую российскую атаку, добавляет издание.

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