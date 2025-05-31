Великобритания представила 130-страничный оборонный обзор: Россия названа "непосредственной и неотложной угрозой", Китай - "изощренным вызовом"
Великобритания оказалась перед "новой эпохой угроз", где дроны, искусственный интеллект и другие технологии в корне меняют характер войны.
Об этом говорится в стратегическом оборонном обзоре британского правительства, который представят в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Как отмечается, в 130-страничном документе, подготовленном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, Россию описывают как "непосредственную и неотложную" опасность. При этом Китай, хотя и не является врагом, назван "изощренным и настойчивым вызовом", который иногда готов сотрудничать с Москвой. Также упоминаются два "региональных дезорганизатора" - Иран и Северная Корея.
Обзор рисует картину самой большой военной угрозы и угрозы безопасности со времен окончания холодной войны. Однако он не говорит, что рост киберугроз и диверсионной деятельности со стороны России означает прямой дрейф Британии к войне.
Документ, который возглавлял бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, не предусматривает новых обязательств по расходам на оборону. Он подтверждает намерение правительства увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в следующем парламентском созыве. Обзор, вероятно, станет основой для обоснования значительного роста расходов на оборону - более 50 млрд фунтов стерлингов в реальном выражении - во время саммита НАТО в июне.
Ожидается, что в обзоре также будет рассмотрен вопрос численности британской армии. По состоянию на 1 апреля армия насчитывала 70 860 человек - самый низкий показатель со времен Наполеона. Запланированное увеличение на 5 000 военнослужащих потребует около 2,5 млрд фунтов в год, однако позволит вооруженным силам выполнить все большие обязательства.
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Вас золль ес бедойтен?
Чи переклад тупий, чи сам оригінал.
Хтось пояснить мені: як людина могла очолювати документ?
"демократический мир" 30 лет осыпал ракетами и бомбами босоногих чабанов и дехкан.
Женщины не желающие расхаживать нагишом и неприятия "западных ценностей", через задний проход,
служили основной угрозой "цивилизованному миру"