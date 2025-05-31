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Новости Сотрудничество Китая и РФ
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Великобритания представила 130-страничный оборонный обзор: Россия названа "непосредственной и неотложной угрозой", Китай - "изощренным вызовом"

Британия ввела санкции против Ирана из-за ракетного обстрела Израиля 1 октября

Великобритания оказалась перед "новой эпохой угроз", где дроны, искусственный интеллект и другие технологии в корне меняют характер войны.

Об этом говорится в стратегическом оборонном обзоре британского правительства, который представят в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, в 130-страничном документе, подготовленном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, Россию описывают как "непосредственную и неотложную" опасность. При этом Китай, хотя и не является врагом, назван "изощренным и настойчивым вызовом", который иногда готов сотрудничать с Москвой. Также упоминаются два "региональных дезорганизатора" - Иран и Северная Корея.

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Обзор рисует картину самой большой военной угрозы и угрозы безопасности со времен окончания холодной войны. Однако он не говорит, что рост киберугроз и диверсионной деятельности со стороны России означает прямой дрейф Британии к войне.

Документ, который возглавлял бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, не предусматривает новых обязательств по расходам на оборону. Он подтверждает намерение правительства увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в следующем парламентском созыве. Обзор, вероятно, станет основой для обоснования значительного роста расходов на оборону - более 50 млрд фунтов стерлингов в реальном выражении - во время саммита НАТО в июне.

Ожидается, что в обзоре также будет рассмотрен вопрос численности британской армии. По состоянию на 1 апреля армия насчитывала 70 860 человек - самый низкий показатель со времен Наполеона. Запланированное увеличение на 5 000 военнослужащих потребует около 2,5 млрд фунтов в год, однако позволит вооруженным силам выполнить все большие обязательства.

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Великобритания (5015) Китай (3029) россия (96086)


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З такими темпами Британія залишиться глибоко в д
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31.05.2025 10:25 Ответить
При цьому Китай, хоча і не є ворогом, названо "витонченим і наполегливим викликом"

Вас золль ес бедойтен?
Чи переклад тупий, чи сам оригінал.
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31.05.2025 10:44 Ответить
"Документ, який очолював колишній генеральний секретар..." Джерело: https://censor.net/ua/n3555362


Хтось пояснить мені: як людина могла очолювати документ?
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31.05.2025 10:50 Ответить
« Вас не должно вводить в заблуждение внешняя схожесть « русских» с людьми «. Л. Н. Толстой
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31.05.2025 11:05 Ответить
Бумажки писати - "переливати з пустого в порожнєє" вони вміють добре ці паразити на грошах платників податків. Можуть вам й на 300 сторінок "розжувати" елементарні речі.
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31.05.2025 11:12 Ответить
Где то в жарких пустынях облегчено вздохнули погонщики верблюдов и коз.
"демократический мир" 30 лет осыпал ракетами и бомбами босоногих чабанов и дехкан.
Женщины не желающие расхаживать нагишом и неприятия "западных ценностей", через задний проход,
служили основной угрозой "цивилизованному миру"
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31.05.2025 11:27 Ответить
 
 