Британия усилит кибератаки против России и Китая, - Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что страна будет усиливать наступательные кибератаки против таких государств, как Россия и Китай. Это первый случай, когда министр открыто заявил о начале кибератак на другую страну.

Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Гили заявил, что "клавиатура теперь является оружием войны". По словам министра, новое киберкомандование Великобритании будет координировать такие наступательные цифровые операции. В частности, это может включать взлом компьютерных систем для нарушения способности врага осуществлять обычные атаки и распространять пропаганду в сети Интернет.

Британское оборонное ведомство сообщило, что стало объектом 90 тысяч кибератак за последние два года. В министерстве говорят, что эти атаки были совершены связаны с правительствами других стран или группами, которые работают на них. Количество этих атак вдвое превышает показатель за предыдущие два года, что свидетельствует о значительном росте угрозы в сфере кибербезопасности.

"Это уровень кибервойны, который не прекращается и усиливается. Это требует от нас усиления нашей способности защищаться от нее. Клавиатура теперь является оружием войны, и мы реагируем на это. Будущие конфликты выиграют те силы, которые лучше связаны",- заявил Гили.

Он не признал, что Великобритания ведет кибервойну с Россией, но сказал, что "интенсивность кибератак, которые мы видим со стороны России, растет" и "это уровень кибервойны, который продолжается и усиливается".

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По словам британского министра, формы ведения войны стремительно меняются, и Британия ежедневно подвергается кибератакам на этом новом фронте.

"Трудно полученные уроки из незаконной войны Путина в Украине не оставляют нам иллюзий: будущие конфликты будут выигрывать те силы, которые лучше взаимосвязаны, лучше оснащены и быстрее внедряют инновации, чем их противники",- добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили, что хакеры, связанные с Россией, пытались взломать учетные записи работников Минобороны, маскируясь под журналистов.

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