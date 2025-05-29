Британія посилить кібератаки проти Росії та Китаю, - Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що країна посилюватиме наступальні кібератаки проти таких держав, як Росія та Китай. Це перший випадок, коли міністр відкрито заявив про початок кібератак на іншу країну.

Про це пише видання The Times, інформує Цензор.НЕТ.

Гілі заявив, що "клавіатура тепер є зброєю війни". За словами міністра, нове кіберкомандування Великої Британії координуватиме такі наступальні цифрові операції. Зокрема, це може включати злам комп’ютерних систем для порушення здатності ворога здійснювати звичайні атаки та поширювати пропаганду в мережі Інтернет.

Британське оборонне відомство повідомило, що стало об’єктом 90 тисяч кібератак за останні два роки. У міністерстві кажуть, що ці атаки були здійснені пов’язані з урядами інших країн або групами, які працюють на них. Кількість цих атак удвічі перевищує показник за попередні два роки, що свідчить про значне зростання загрози у сфері кібербезпеки.

"Це рівень кібервійни, який не припиняється і посилюється. Це вимагає від нас посилення нашої здатності захищатись від неї. Клавіатура тепер є зброєю війни, і ми реагуємо на це. Майбутні конфлікти виграють ті сили, які краще пов’язані", - заявив Гілі.

Він не визнав, що Велика Британія веде кібервійну з Росією, але сказав, що "інтенсивність кібератак, які ми бачимо з боку Росії, зростає" та "це рівень кібервійни, який триває та посилюється".

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За словами британського міністра, форми ведення війни стрімко змінюються, і Британія щодня зазнає кібератак на цьому новому фронті.

"Важко здобуті уроки з незаконної війни Путіна в Україні не залишають нам ілюзій: майбутні конфлікти виграватимуть ті сили, які краще взаємопов’язані, краще оснащені та швидше впроваджують інновації, ніж їхні противники",- додав посадовець.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії виявили, що хакери, пов'язані з Росією, намагалися зламати облікові записи працівників Міноборони, маскуючись під журналістів.

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