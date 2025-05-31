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Новини Співпраця Китаю та РФ
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Британія представила 130-сторінковий оборонний огляд: Росію названо "безпосередньою і нагальною небезпекою", Китай - "витонченим викликом"

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Велика Британія опинилася перед "новою епохою загроз", де дрони, штучний інтелект та інші технології докорінно змінюють характер війни.

Про це йдеться у стратегічному оборонному огляді британського уряду, який представлять у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Як зазначається, у 130-сторінковому документі, підготовленому трьома радниками прем'єр-міністра Кіра Стармера, Росію описують як "безпосередню і нагальну" небезпеку. При цьому Китай, хоча і не є ворогом, названо "витонченим і наполегливим викликом", який іноді готовий співпрацювати з Москвою. Також згадуються два "регіональні дезорганізатори" - Іран і Північна Корея.

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Огляд малює картину найбільшої військової та безпекової загрози з часів закінчення холодної війни. Проте він не говорить, що зростання кіберзагроз і диверсійної діяльності з боку Росії означає прямий дрейф Британії до війни.

Документ, який очолював колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, не передбачає нових зобов’язань щодо витрат на оборону. Він підтверджує намір уряду збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року і до 3% у наступному парламентському скликанні. Огляд, ймовірно, стане основою для обґрунтування значного зростання витрат на оборону - понад 50 млрд фунтів стерлінгів у реальному вираженні - під час саміту НАТО в червні.

Очікується, що в огляді також буде розглянуто питання чисельності британської армії. Станом на 1 квітня армія налічувала 70 860 осіб - найнижчий показник з часів Наполеона. Заплановане збільшення на 5 000 військовослужбовців потребуватиме близько 2,5 млрд фунтів на рік, однак дасть змогу збройним силам виконати дедалі більші зобов’язання.

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Велика Британія (5647) Китай (4684) росія (65925)


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З такими темпами Британія залишиться глибоко в д
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31.05.2025 10:25 Відповісти
При цьому Китай, хоча і не є ворогом, названо "витонченим і наполегливим викликом"

Вас золль ес бедойтен?
Чи переклад тупий, чи сам оригінал.
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31.05.2025 10:44 Відповісти
"Документ, який очолював колишній генеральний секретар..." Джерело: https://censor.net/ua/n3555362


Хтось пояснить мені: як людина могла очолювати документ?
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31.05.2025 10:50 Відповісти
« Вас не должно вводить в заблуждение внешняя схожесть « русских» с людьми «. Л. Н. Толстой
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31.05.2025 11:05 Відповісти
Бумажки писати - "переливати з пустого в порожнєє" вони вміють добре ці паразити на грошах платників податків. Можуть вам й на 300 сторінок "розжувати" елементарні речі.
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31.05.2025 11:12 Відповісти
 
 