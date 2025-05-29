Флот Великої Британії моніторив активність росіян у водах Королівства вдруге за місяць

Кораблі та гелікоптери Великої Британії моніторили активність росіян у водах королівства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВМС.

Так ракетний есмінець Dragon слідкував за російським розвідувальним кораблем "Юрій Іванов", який перебував у водах біля Західних островів у Шотландії, після того, як неподалік від цієї території завершились масштабні навчання НАТО.

Британський корабель продовжував спостереження та підняв свій гелікоптер для збору інформації з неба, поки російське судно не попрямувало на північ до свого місця базування в Арктиці.

Тим часом ескортні міноносці HMS Ledbury та HMS Hurworth разом з 814 морською авіаційною ескадрильєю були залучені для супроводу російського корвета "Стійкий", коли той йшов на захід через протоку Ла-Манш назустріч двом торгівельним суднам Sparta IV та Генерал Скобєлєв, що поверталися із Середземного моря.

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Пізніше російський корвет супроводжував два вантажних судна на схід, а британський HMS Hurworth у межах об'єднаних зусиль НАТО стежив "за кожним рухом" російських суден, які поверталися до Балтійського моря.

Операція розпочалась пізно ввечері 18 травня й завершилась вдень 22-го. Під час транзиту на схід за російською групою кораблів стежив гелікоптер Merlin Mk2, а також до стеження були залучені літаки й військові кораблі союзників по НАТО.

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