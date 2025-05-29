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Новости Активность России в море у Великобритании
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Флот Великобритании мониторил активность россиян в водах Королевства второй раз за месяц

Корабли в британских водах

Корабли и вертолеты Великобритании мониторили активность россиян в водах Королевства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВМС.

Так ракетный эсминец Dragon следил за российским разведывательным кораблем "Юрий Иванов", который находился в водах у Западных островов в Шотландии, после того, как неподалеку от этой территории завершились масштабные учения НАТО.

Британский корабль продолжал наблюдение и поднял свой вертолет для сбора информации с неба, пока российское судно не направилось на север к своему месту базирования в Арктике.

Между тем эскортные миноносцы HMS Ledbury и HMS Hurworth вместе с 814 морской авиационной эскадрильей были привлечены для сопровождения российского корвета "Стойкий", когда тот шел на запад через пролив Ла-Манш навстречу двум торговым судам Sparta IV и Генерал Скобелев, которые возвращались из Средиземного моря.

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Позже российский корвет сопровождал два грузовых судна на восток, а британский HMS Hurworth в рамках объединенных усилий НАТО следил "за каждым движением" российских судов, которые возвращались в Балтийское море.

Операция началась поздно вечером 18 мая и завершилась днем 22-го. Во время транзита на восток за российской группой кораблей следил вертолет Merlin Mk2, а также к слежению были привлечены самолеты и военные корабли союзников по НАТО.

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Автор: 

Великобритания (5011) флот (814)


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І шо?
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29.05.2025 20:49 Ответить
Да затопіть лоханку ***** , побачте нічого не буде він проковтне , його рівень це позаблокова, мирна і безядерна Україна максимум ...
ну чому всі так бояться це чмо ну бляха муха
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29.05.2025 21:00 Ответить
Настав час не моніторити,а топити,щоб знову почути від *****:"Ані утанулі."
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29.05.2025 21:22 Ответить
 
 