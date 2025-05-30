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Розвідка Британії: РФ застосувала понад 900 ударних безпілотників за три ночі атак із 23 по 26 червня

Безпілотник

Росія провела наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку проти України за час повномасштабної війни, застосувавши понад 900 ударних безпілотників за три ночі атак із 23 по 26 червня.

Про це повідомляє розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 30 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зокрема, атаки відбулися у ніч з п’ятниці на суботу, з суботи на неділю та з неділі на понеділок. Окрім безпілотників, Росія застосовувала й інші засоби ураження, а багато з них були спрямовані на Київ.

Також зазначається, що 25 і 26 червня для запуску ракет Росія задіяла літаки стратегічної авіації - вперше за час війни два дні поспіль. До цього стратегічна авіація востаннє застосовувалася 24 квітня цього року.

"Відновлення Росією своїх запасів після ударів дозволяє стратегічній авіації зберігати готовність до таких ударів майже без завчасної підготовки, коли РФ вирішить це зробити", - підсумовують в огляді.

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Коли дізнаєшся про точні цифри - воно аж від душі відлягає.
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30.05.2025 16:58 Відповісти
Червня?
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30.05.2025 16:58 Відповісти
напевно минулого століття, чи майбутнього. ідійоти чи трускавецький лікбез?
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30.05.2025 17:08 Відповісти
Бутусов щось знає)))
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30.05.2025 17:10 Відповісти
за який рік мова?
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30.05.2025 17:01 Відповісти
какаяразніца?
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30.05.2025 17:14 Відповісти
мудро
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30.05.2025 17:15 Відповісти
Молодці що порахували!
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30.05.2025 17:04 Відповісти
гонка озброєнь. підораха знову буде без штанів
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30.05.2025 17:24 Відповісти
 
 