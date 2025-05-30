Розвідка Британії: РФ застосувала понад 900 ударних безпілотників за три ночі атак із 23 по 26 червня

Росія провела наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку проти України за час повномасштабної війни, застосувавши понад 900 ударних безпілотників за три ночі атак із 23 по 26 червня.

Про це повідомляє розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 30 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Зокрема, атаки відбулися у ніч з п’ятниці на суботу, з суботи на неділю та з неділі на понеділок. Окрім безпілотників, Росія застосовувала й інші засоби ураження, а багато з них були спрямовані на Київ.

Також зазначається, що 25 і 26 червня для запуску ракет Росія задіяла літаки стратегічної авіації - вперше за час війни два дні поспіль. До цього стратегічна авіація востаннє застосовувалася 24 квітня цього року.

"Відновлення Росією своїх запасів після ударів дозволяє стратегічній авіації зберігати готовність до таких ударів майже без завчасної підготовки, коли РФ вирішить це зробити", - підсумовують в огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал РФ Суровікін, ймовірно, перебуває в Алжирі, - британська розвідка