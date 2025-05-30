Разведка Великобритании: РФ применила более 900 ударных беспилотников за три ночи атак с 23 по 26 июня

Россия провела самую масштабную комбинированную воздушную атаку против Украины за время полномасштабной войны, применив более 900 ударных беспилотников за три ночи атак с 23 по 26 июня.

Об этом сообщает разведывательный обзор Министерства обороны Британии от 30 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В частности, атаки произошли в ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Кроме беспилотников, Россия применяла и другие средства поражения, а многие из них были направлены на Киев.

Также отмечается, что 25 и 26 июня для запуска ракет Россия задействовала самолеты стратегической авиации - впервые за время войны два дня подряд. До этого стратегическая авиация в последний раз применялась 24 апреля этого года.

"Восстановление Россией своих запасов после ударов позволяет стратегической авиации сохранять готовность к таким ударам почти без заблаговременной подготовки, когда РФ решит это сделать", - заключают в обзоре.

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