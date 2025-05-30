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Разведка Великобритании: РФ применила более 900 ударных беспилотников за три ночи атак с 23 по 26 июня

Беспилотник

Россия провела самую масштабную комбинированную воздушную атаку против Украины за время полномасштабной войны, применив более 900 ударных беспилотников за три ночи атак с 23 по 26 июня.

Об этом сообщает разведывательный обзор Министерства обороны Британии от 30 мая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В частности, атаки произошли в ночь с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник. Кроме беспилотников, Россия применяла и другие средства поражения, а многие из них были направлены на Киев.

Также отмечается, что 25 и 26 июня для запуска ракет Россия задействовала самолеты стратегической авиации - впервые за время войны два дня подряд. До этого стратегическая авиация в последний раз применялась 24 апреля этого года.

"Восстановление Россией своих запасов после ударов позволяет стратегической авиации сохранять готовность к таким ударам почти без заблаговременной подготовки, когда РФ решит это сделать", - заключают в обзоре.

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Великобритания (5014) разведка (4191) война в Украине (4549)


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Коли дізнаєшся про точні цифри - воно аж від душі відлягає.
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30.05.2025 16:58 Ответить
Червня?
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30.05.2025 16:58 Ответить
напевно минулого століття, чи майбутнього. ідійоти чи трускавецький лікбез?
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30.05.2025 17:08 Ответить
Бутусов щось знає)))
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30.05.2025 17:10 Ответить
за який рік мова?
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30.05.2025 17:01 Ответить
какаяразніца?
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30.05.2025 17:14 Ответить
мудро
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30.05.2025 17:15 Ответить
Молодці що порахували!
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30.05.2025 17:04 Ответить
гонка озброєнь. підораха знову буде без штанів
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30.05.2025 17:24 Ответить
 
 