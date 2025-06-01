Іран збільшив запаси збагаченого урану, його може вистачити на 9 ядерних бомб, - МАГАТЕ

Іран збільшив запаси збагаченого урану, збагаченого до 60%, якщо процес продовжиться, запасів вистачить на 9 ядерних бомб.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що запаси Ірану урану, збагаченого до 60% чистоти, зросли приблизно вдвічі — до 408,6 кг. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для дев'яти одиниць ядерної зброї.

МАГАТЕ вказує, що збагачення до такого високого рівня "викликає серйозне занепокоєння", оскільки це єдина країна, яка робить це, не виробляючи ядерної зброї.

Розвідувальні служби США та МАГАТЕ довгий час вважали, що Іран мав секретну, скоординовану програму ядерної зброї, яку він припинив у 2003 році. Іран заперечує, що коли-небудь мав таку програму.

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Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.