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Новини Ядерна угода між США та Іраном Ядерна програма Ірану
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Іран збільшив запаси збагаченого урану, його може вистачити на 9 ядерних бомб, - МАГАТЕ

Збагачений уран

Іран збільшив запаси збагаченого урану, збагаченого до 60%, якщо процес продовжиться, запасів вистачить на 9 ядерних бомб.

Про це пише Reuters із посиланням на звіт МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.

У звіті зазначається, що запаси Ірану урану, збагаченого до 60% чистоти, зросли приблизно вдвічі — до 408,6 кг. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для дев'яти одиниць ядерної зброї.

МАГАТЕ вказує, що збагачення до такого високого рівня "викликає серйозне занепокоєння", оскільки це єдина країна, яка робить це, не виробляючи ядерної зброї.

Розвідувальні служби США та МАГАТЕ довгий час вважали, що Іран мав секретну, скоординовану програму ядерної зброї, яку він припинив у 2003 році. Іран заперечує, що коли-небудь мав таку програму.

Читайте: Росія оплатила частину іранських "шахедів" золотими злитками, - розслідування

Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.

Автор: 

Іран (2064) МАГАТЕ (728) ядерна зброя (1167) ядерна безпека (567)


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Ну нехай весь світ подякує Тампону який дає щоразу два тижня диктаторам на підготовку до війни. Скро Іран таки доробить і викотить ядерні ракети і Тампон скаже що він виходить з перемовин раздиктатори його не слухаються
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01.06.2025 02:03 Відповісти
нехай викочує,чого ти вси****єшся на дивані від цього ?
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01.06.2025 02:18 Відповісти
Важливо усвідомлювати два моменти:

1) Якщо хтось безʼядерний собі зробить ядерну зброю і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "робимо ядерну зброю, за це не карають".

2) Якщо хтось застосує ядерну зброю, навіть тактичну, і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "ядерну зброю можна всім застосовувати і за це нічого не буде".
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01.06.2025 02:16 Відповісти
Нормально. Не дай Бог Іран піде на поводу у янкі і здасть їм ядерну зброю! Хай подивиться спочатку на Україну.
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01.06.2025 02:17 Відповісти
Хіба щось може піти не так, якщо справу веде трамп?

Це не трампівські 400 кг урану, це все байденівські кілограми, його й питайте.
Якби трамп тоді був президентом, урану б тожі не існувало в природі...і взагалі reuters фейкові змі, довіряйте тільки керолайн левіт
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01.06.2025 02:18 Відповісти
 
 