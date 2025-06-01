Іран збільшив запаси збагаченого урану, його може вистачити на 9 ядерних бомб, - МАГАТЕ
Іран збільшив запаси збагаченого урану, збагаченого до 60%, якщо процес продовжиться, запасів вистачить на 9 ядерних бомб.
Про це пише Reuters із посиланням на звіт МАГАТЕ, передає Цензор.НЕТ.
У звіті зазначається, що запаси Ірану урану, збагаченого до 60% чистоти, зросли приблизно вдвічі — до 408,6 кг. Це наближає його до рівня майже 90%, який потрібен для ядерної зброї. Цього достатньо, за умови подальшого збагачення, для дев'яти одиниць ядерної зброї.
МАГАТЕ вказує, що збагачення до такого високого рівня "викликає серйозне занепокоєння", оскільки це єдина країна, яка робить це, не виробляючи ядерної зброї.
Розвідувальні служби США та МАГАТЕ довгий час вважали, що Іран мав секретну, скоординовану програму ядерної зброї, яку він припинив у 2003 році. Іран заперечує, що коли-небудь мав таку програму.
Раніше президент США Трамп заявив, що США та Іран "в недалекому майбутньому" укладуть угоду щодо ядерної програми.
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1) Якщо хтось безʼядерний собі зробить ядерну зброю і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "робимо ядерну зброю, за це не карають".
2) Якщо хтось застосує ядерну зброю, навіть тактичну, і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "ядерну зброю можна всім застосовувати і за це нічого не буде".
Це не трампівські 400 кг урану, це все байденівські кілограми, його й питайте.
Якби трамп тоді був президентом, урану б тожі не існувало в природі...і взагалі reuters фейкові змі, довіряйте тільки керолайн левіт