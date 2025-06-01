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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Ядерная программа Ирана
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Иран увеличил запасы обогащенного урана, его может хватить на 9 ядерных бомб, - МАГАТЭ

Обогащенный уран

Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, если процесс продолжится, запасов хватит на 9 ядерных бомб.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

В отчете отмечается, что запасы Ирана урана, обогащенного до 60% чистоты, выросли примерно вдвое - до 408,6 кг. Это приближает его к уровню почти 90%, который нужен для ядерного оружия. Этого достаточно, при условии дальнейшего обогащения, для девяти единиц ядерного оружия.

МАГАТЭ указывает, что обогащение до такого высокого уровня "вызывает серьезное беспокойство", поскольку это единственная страна, которая делает это, не производя ядерного оружия.

Разведывательные службы США и МАГАТЭ долгое время считали, что Иран имел секретную, скоординированную программу ядерного оружия, которую он прекратил в 2003 году. Иран отрицает, что когда-либо имел такую программу.

Читайте: Россия оплатила часть иранских "шахедов" золотыми слитками, - расследование

Ранее президент США Трамп заявил, что США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.

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Иран (1825) МАГАТЭ (402) ядерное оружие (1350) ядерная безопасность (497)


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Топ комментарии
+20
Ну нехай весь світ подякує Тампону який дає щоразу два тижня диктаторам на підготовку до війни. Скро Іран таки доробить і викотить ядерні ракети і Тампон скаже що він виходить з перемовин раздиктатори його не слухаються
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01.06.2025 02:03
+15
Важливо усвідомлювати два моменти:

1) Якщо хтось безʼядерний собі зробить ядерну зброю і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "робимо ядерну зброю, за це не карають".

2) Якщо хтось застосує ядерну зброю, навіть тактичну, і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "ядерну зброю можна всім застосовувати і за це нічого не буде".
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01.06.2025 02:16
+14
Хіба щось може піти не так, якщо справу веде трамп?

Це не трампівські 400 кг урану, це все байденівські кілограми, його й питайте.
Якби трамп тоді був президентом, урану б тожі не існувало в природі...і взагалі reuters фейкові змі, довіряйте тільки керолайн левіт
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01.06.2025 02:18
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Правила форума Совет форумчан
Ну нехай весь світ подякує Тампону який дає щоразу два тижня диктаторам на підготовку до війни. Скро Іран таки доробить і викотить ядерні ракети і Тампон скаже що він виходить з перемовин раздиктатори його не слухаються
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01.06.2025 02:03 Ответить
нехай викочує,чого ти вси****єшся на дивані від цього ?
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01.06.2025 02:18 Ответить
тампон лише скаже: "тепер перси також велика нація" і витре "божу росу" з червоної пики

.
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01.06.2025 02:46 Ответить
Невже і тут він тягне час аби Ізраіль не завадив ірану ядерку зробити?
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01.06.2025 03:49 Ответить
Трампо велика людина, яка файна фаміліа і діточки, дружина сексбімба.Цілий презідент оф ЮС оф Ай. На себе дивітеся, шановні.
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01.06.2025 04:03 Ответить
Важливо усвідомлювати два моменти:

1) Якщо хтось безʼядерний собі зробить ядерну зброю і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "робимо ядерну зброю, за це не карають".

2) Якщо хтось застосує ядерну зброю, навіть тактичну, і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "ядерну зброю можна всім застосовувати і за це нічого не буде".
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01.06.2025 02:16 Ответить
Хіба щось може піти не так, якщо справу веде трамп?

Це не трампівські 400 кг урану, це все байденівські кілограми, його й питайте.
Якби трамп тоді був президентом, урану б тожі не існувало в природі...і взагалі reuters фейкові змі, довіряйте тільки керолайн левіт
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01.06.2025 02:18 Ответить
yeah okay banned screw you
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01.06.2025 02:59 Ответить
Подросток из США собрал термоядерный реактор дома :
https://youtu.be/BWe8mq2IRF0
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01.06.2025 03:27 Ответить
.
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01.06.2025 03:42 Ответить
так теперь это головная боль евреев, а ржавый со своей стороны сделает все, что это превратилось в фарс
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01.06.2025 03:50 Ответить
На фатерлянді е науковці і фахівці і продакшн, усе е шоб знищити кацапстан.
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01.06.2025 04:13 Ответить
Вчимось у Ірана.
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01.06.2025 05:25 Ответить
Можна вже передбачити, що перемовини США-Іран пройдуть "чудово". Адже TACO-президент США, гарантовано доведе все, до вже звичного фіаско.
TACO - Trump always chickens out
Навіть не знаю, яким буде кінцевий результат - або Ізраїль вдарить по Ірану (ядерних об'єктах), і потенційно отримає у відповідь, мінімум, брудну бомбу, а максимум - зовсім навіть не брудну. Або ж таки Іран з допомогою рашистів закінчить ядерний проект, і.......і не просто диктатур з ЯЗ стане більше - це буде початком ядерного озброєння всього світу, починаючи з сусідів Ірану.
Донні там мріяв про Нобелівську премію миру? Шнобелівську так точно отримає.
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01.06.2025 05:40 Ответить
Сподіваюсь на перший варіант, і ще до того, як аятолли будуть здатні на "ядерну" відповідь.
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01.06.2025 08:27 Ответить
Mіжнароднa ядернa угодa з Іраном 2015 року, втратила чинність після рішення США вийти з неї 2018 року. Домовленість передбачала скасування низки міжнародних санкцій щодо Ірану в обмін на контроль за його ядерною програмою з боку МАГАТЕ. За даними Агентства, Іран виконував свої зобов'язання.

Американський президент Дональд Трамп 2018-го в односторонньому порядку вивів свою країну з угоди та повернув санкції. Іран з того часу поступово відмовляється від своїх зобов'язань.
Країна збільшила кількість і продуктивність своїх центрифуг, які використовуються для збагачення урану.
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01.06.2025 05:59 Ответить
Іран готовий підписати угоду щодо ядерної програми з Трампом в обмін на скасування економічних санкцій, але за певних умов.
Іран готовий взяти на себе зобов'язання ніколи не виробляти ядерну зброю та ліквідувати запаси високообогащеного урану, який може бути використаний у виробництві зброї.
Однак він продовжить збагачувати уран до більш низького рівня, необхідного для цивільного використання.
При цьому Тегеран дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій проти Ірану.
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01.06.2025 06:01 Ответить
Tакий розвиток подій ускладнює становище Ізраїлю, адже той прагне повного припинення іранської ядерної програми, а не лише її обмеження.

Ізраїль незадоволений самим фактом переговорів, оскільки вважає, що дипломатичний підхід рідко стримує Іран, і віддає перевагу превентивним діям, включно з військовими.

США, своєю чергою, тисне на Тель-Авів, стримуючи Ізраїль від можливої ескалації.
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01.06.2025 06:04 Ответить
Раніше газета The New York Times з посиланням на іранські джерела повідомила про те, що Тегеран запропонував створити спільне підприємство зi збaгачення урану з залученням інвестицій арабських країн і США як альтернативу вимозі Вашингтона згорнути свою ядерну програму.
Як пояснили співрозмовники NYT, пропозиція передбачає створення консорціуму, в рамках якого Іран буде збaгачувати уран до рівня нижче озброєного і відправляти його в арабські країни для цивільного використання.
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01.06.2025 06:10 Ответить
Доброго Ранку Україна

У Брянській області рф міст обвалився на пасажирський потяг, є загиблі й десятки поранених
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01.06.2025 06:30 Ответить
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01.06.2025 06:33 Ответить
At least seven people have died
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01.06.2025 06:35 Ответить
В ночь на 1 июня в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Известно об одном пострадавшем, рассказал врио губернатора региона
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01.06.2025 07:43 Ответить
це Зорян і Шкіряк бавляться
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01.06.2025 07:55 Ответить
БО ВОНИ НЕ ЛОХИ А МИ ЛОХИ - зато ми маєм безкінечні кладовища бо слухаємось США
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01.06.2025 07:13 Ответить
Сам зрозумів що відригнув?
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01.06.2025 08:00 Ответить
Умный народ даже под зверскими санкциями и угрозами бомбежек старается вооружиться,а идиоты отдали весь ядерный потенциал и теперь плачут и сдают оккупанту территории.
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01.06.2025 08:04 Ответить
підїхали перші перемоги Трампа
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01.06.2025 10:52 Ответить
 
 