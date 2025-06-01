Иран увеличил запасы обогащенного урана, его может хватить на 9 ядерных бомб, - МАГАТЭ
Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, если процесс продолжится, запасов хватит на 9 ядерных бомб.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.
В отчете отмечается, что запасы Ирана урана, обогащенного до 60% чистоты, выросли примерно вдвое - до 408,6 кг. Это приближает его к уровню почти 90%, который нужен для ядерного оружия. Этого достаточно, при условии дальнейшего обогащения, для девяти единиц ядерного оружия.
МАГАТЭ указывает, что обогащение до такого высокого уровня "вызывает серьезное беспокойство", поскольку это единственная страна, которая делает это, не производя ядерного оружия.
Разведывательные службы США и МАГАТЭ долгое время считали, что Иран имел секретную, скоординированную программу ядерного оружия, которую он прекратил в 2003 году. Иран отрицает, что когда-либо имел такую программу.
Ранее президент США Трамп заявил, что США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.
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1) Якщо хтось безʼядерний собі зробить ядерну зброю і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "робимо ядерну зброю, за це не карають".
2) Якщо хтось застосує ядерну зброю, навіть тактичну, і йому за це нічого не буде - це сигнал усім на світі "ядерну зброю можна всім застосовувати і за це нічого не буде".
Це не трампівські 400 кг урану, це все байденівські кілограми, його й питайте.
Якби трамп тоді був президентом, урану б тожі не існувало в природі...і взагалі reuters фейкові змі, довіряйте тільки керолайн левіт
https://youtu.be/BWe8mq2IRF0
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TACO - Trump always chickens out
Навіть не знаю, яким буде кінцевий результат - або Ізраїль вдарить по Ірану (ядерних об'єктах), і потенційно отримає у відповідь, мінімум, брудну бомбу, а максимум - зовсім навіть не брудну. Або ж таки Іран з допомогою рашистів закінчить ядерний проект, і.......і не просто диктатур з ЯЗ стане більше - це буде початком ядерного озброєння всього світу, починаючи з сусідів Ірану.
Донні там мріяв про Нобелівську премію миру? Шнобелівську так точно отримає.
Американський президент Дональд Трамп 2018-го в односторонньому порядку вивів свою країну з угоди та повернув санкції. Іран з того часу поступово відмовляється від своїх зобов'язань.
Країна збільшила кількість і продуктивність своїх центрифуг, які використовуються для збагачення урану.
Іран готовий взяти на себе зобов'язання ніколи не виробляти ядерну зброю та ліквідувати запаси високообогащеного урану, який може бути використаний у виробництві зброї.
Однак він продовжить збагачувати уран до більш низького рівня, необхідного для цивільного використання.
При цьому Тегеран дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій проти Ірану.
Ізраїль незадоволений самим фактом переговорів, оскільки вважає, що дипломатичний підхід рідко стримує Іран, і віддає перевагу превентивним діям, включно з військовими.
США, своєю чергою, тисне на Тель-Авів, стримуючи Ізраїль від можливої ескалації.
Як пояснили співрозмовники NYT, пропозиція передбачає створення консорціуму, в рамках якого Іран буде збaгачувати уран до рівня нижче озброєного і відправляти його в арабські країни для цивільного використання.
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