Иран увеличил запасы обогащенного урана, его может хватить на 9 ядерных бомб, - МАГАТЭ

Иран увеличил запасы урана, обогащенного до 60%, если процесс продолжится, запасов хватит на 9 ядерных бомб.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ.

В отчете отмечается, что запасы Ирана урана, обогащенного до 60% чистоты, выросли примерно вдвое - до 408,6 кг. Это приближает его к уровню почти 90%, который нужен для ядерного оружия. Этого достаточно, при условии дальнейшего обогащения, для девяти единиц ядерного оружия.

МАГАТЭ указывает, что обогащение до такого высокого уровня "вызывает серьезное беспокойство", поскольку это единственная страна, которая делает это, не производя ядерного оружия.

Разведывательные службы США и МАГАТЭ долгое время считали, что Иран имел секретную, скоординированную программу ядерного оружия, которую он прекратил в 2003 году. Иран отрицает, что когда-либо имел такую программу.

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Ранее президент США Трамп заявил, что США и Иран "в скором будущем" заключат соглашение по ядерной программе.