На Краматорском направлении враг штурмует небольшими пехотными группами без применения техники, значительных продвижений нет, - 93-я ОМБр

В полосе соответствия 93-й бригады на Краматорском направлении россияне пытаются продвинуться со стороны Клещиевки и Андреевки, перейти канал Сиверский Донец - Донбасс, но успеха не имеют.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне. Студія" 2 июня рассказал главный сержант 93-й ОМБр "Холодний Яр" Виталий Пясецкий.

Он отметил, что зона ответственности бригады - южнее трассы Константиновка - Бахмут, южнее Часова Яра, между населенным пунктом Торецк.

На днях украинские военные на Краматорском направлении уничтожили 11 российских солдат, которые не применили ни бронетехнику, ни мотоциклы, сообщил Пясецкий.

"Масштабных продвижений на нашем направлении нет и не будет, хотя мы готовимся, что враг будет пытаться где-то спланировать, подготовить удобные условия, чтобы провести масштабные действия. Пытаются ползучие наступления делать", - отметил военный.

И добавил, что интенсивность обстрелов резко возросла, что может свидетельствовать о том, что армия РФ пытается поражать украинские средства поражения, в частности, артиллерию, взлетные площадки дронов, сказал главный сержант.

"Возможно, враг пытается продавить наши мощности, снизить их для того, чтобы провести потом наступательные действия", - рассказал военнослужащий.

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