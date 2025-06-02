На Краматорському напрямку ворог штурмує малими піхотними групами без застосування техніки, значних просувань не має, - 93 ОМБр

У смузі відповідності 93 бригади, на Краматорському напрямку, росіяни намагаються просунутися з боку Кліщіївки й Андріївки, перейти канал Сіверський Донець - Донбас, але успіху не мають.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Студія" 2 червня розповів головний сержант 93 ОМБр "Холодний Яр" Віталій П'ясецький.

Він зазначив, що зона відповідальності бригади південніше траси Костянтинівка - Бахмут, південніше Часового Яру між населеним пунктом Торецьк.

Днями українські військові на Краматорському напрямку знищили 11 російських солдатів, які не застосували ні бронетехніки, ні мотоциклів, повідомив П'ясецький.

"Масштабних просувань на нашому напрямку немає і не буде, хоча ми готуємося, що ворог буде намагатися десь спланувати, підготувати зручні умови, щоб провести масштабні дії. Намагаються повзучі наступи робити", - зазначив військовий.

Та додав, що інтенсивність обстрілів різко зросла, що може свідчити про те, що армія РФ намагається уражати українські засоби ураження, зокрема, артилерію, злітні майданчики дронів, сказав головний сержант.

"Можливо ворог намагається продавити наші потужності, знизити їх для того, щоб провести потім наступальні дії", - розказав військовослужбовець.

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